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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Şoke eden gerçek! Ayakkabı aldıklarını zannediyorlardı...

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Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir depodan yüzlerce ayakkabı çalan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon başlatıldı.Operasyonda 75 bin lira değerinde ayakkabıyı çaldığı belirlenen 2 şüpheli İstanbul’da kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.Yetkililer söz konusu hırsızlık ürünlerini alan vatandaşların ucuza ayakkabı aldıklarını düşünürken bilmeden bu çetelere yardım ettiğini ve bu konuda dikkatli ve bilinçli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen titiz çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Sabah gazetesinin haberine göre; Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde M.K. isimli vatandaşa ait depodan maddi değeri 75 bin lira olan 800 adet işçi ayakkabısı çalındı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Emniyet şüphelilerin M.Ç. ve M.E. isimli iki şüpheli olduğunu tespit etti. Ekiplerce Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden İstanbul Pendik ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin kıskıvrak yakalandı.

AYAKKABILAR BARTIN'A GERİ GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ayakkabılara da ulaşan ekipler, tüm ayakkabıları bir depoda ele geçirdi. Ayakkabılar şüphelilerin çalma işinde kullandıkları otomobile yüklendi ve Bartın'a getirilerek sahibine teslim edildi.

Operasyon kapsamında kıskıvrak yakalanan M.Ç. ve M.E. ise 'İş yerinden hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLMEDEN ÇETEYE YARDIM ETMİŞ OLUYORLAR

Yetkililer söz konusu hırsızlık ürünlerini alan vatandaşların ucuza ayakkabı aldıklarını düşünürken bilmeden bu çetelere yardım ettiğini ve bu konuda dikkatli ve bilinçli olunması gerektiğini belirtti.

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