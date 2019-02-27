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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - GİRESUN
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa birliği samimi değil

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Avrupa birliği samimi değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır’daki AB-Arap Birliği Zirvesi’ne ilişkin, “Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi’nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir” dedi. Erdoğan, dün partisinin Giresun ve Erzincan mitinglerinde şunları söyledi:

IMF’NİN KAPISINA SİZ GİTTİNİZ

“Geldiğimizde IMF’ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. Davos’tayız IMF’nın o zamanki başkanı ile konuşuyoruz. ‘Türkiye’nin Başbakan’ı benim. Siz Türkiye’yi yönetemezsiniz. Paranızı alıyorsunuz. Türkiye’ye emir vermeye kalkmayın’ dedim. Borcu ödedik. Bay Kemal diyor ki, ‘Bunlar giderler IMF’den borç alırlar.’ Bay Kemal IMF’nin kapısına siz gittiniz, borcu oralardan siz aldınız. Sizin partinizin adı başkaydı falan bırakın bunları. Biz kargayı sesinden anlarız. Siz borçlandınız, biz ödedik. S&P şöyle demiş, böyle demiş hiç aldırmayın. Onlarınki siyasi açıklamalar.

Avrupa birliği samimi değil

KARŞI ÇIKMAYI MUHALEFET SANIYOR

Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Biz bunun örneğini son 17 yılda defalarca gördük. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Ne diyorlardı? ‘Ordu göreve.’ Böyle pankartlar astılar.

Ankara’da yargıçlar var diyen bir muhalefete şahit olduk. Gezi olaylarında polisimize kurşun sıkan, caddeleri yakıp yıkan, çapulcuları baş tacı eden bir CHP gördük. Çukur eylemleri sırasında şehir eşkıyalarına ‘cici çocuklar, arkadaşlar’ diyerek canlı kalkanlık yapan bir CHP gördük. Zeytindalı Harekâtı’nda milletvekilleri ‘savaşa hayır’ tweet’leri atan bir muhalefete şahit olduk. Almanya’daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet sana bir Bay Kemal gördük. Terör örgütlerine umut bağlayan, yatırımlardan rahatsız olan bir muhalefet partisi gördük.

Avrupa birliği samimi değil

AB BİZE KARŞI SAMİMİYETSİZ

CHP’nin tavrı en çok da Türkiye’nin politikalarından rahatsız olan ülkeleri, en çok da komşu ülkeleri sevindiriyor. Çok enteresan dün (önceki gün) Mısır’da toplantı vardı. AB ile darbeci Sisi’nin davetlisi olan Arap liderleri bir araya geldi. AB idama karşıdır. AB üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde bu başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden, geçen hafta 9 genci idam eden Sisi’nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? Bunlarda hak ve özgürlüklerde, insan haklarından bahsedebilir misiniz? Bunları anlamak mümkün değil. AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü (önceki günkü) olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır. CHP’li bir milletvekili, Meclis’e bir soru önergesi verdi. Bu önergesinde Türkiye’nin 2 milyar doları Akdeniz’in derin suları altına gömeceği iddiasında bulundu. ‘Bir kova petrol bile çıkmadı’ diyerek, aramalarla ilgili hazımsızlığını dile getirdi.”

VATANINDAN TAVİZ VERMEMİŞTİR

Bu sabah DHPK-C’li 7 teröristi İstanbul’da polislerimiz yakaladılar ve elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarda işte bu katillerle, onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz. Bu millet ne felaketler, ne ihanetler, saldırılar görmüştür. Vatanından taviz vermemiştir. Sınırlarımıza dayanan teröristlerden, halkımızın sofrasına dadanan ekonomik tetikçilere kadar dört bir yandan saldırı altındayız.

Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey’de İstanbul Belediye Başkanlığı’ndan beri hep yanımda, ekibimin içinde yer aldı. Buradan sadece size seslenmiyorum. İstanbul’daki Erzincanlı kardeşlerimi de sesleniyorum. Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Trabzonlu, Rizeli, Ordulu kardeşime sesleniyorum. Binali Yıldırım kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum.

 

YARGITAY’I BEKLİYORUZ

Bugüne kadar diplomaside en büyük skandallara CHP’nin Genel Başkanı imza attı. Bir kaset ile genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri aslı astarı olmayan evraklarla sürekli sağa sola çamur attı. Şimdilik 2.5 milyon kazanmış durumdayız Yargıtay onayını bekliyoruz. Kendisi de ödeyemiyormuş, vekiller arasında bir komisyon kurmuşlar, para topluyorlar. Rabbim bir insanı rezil ederse nasıl rezil eder görüyorsunuz. Ne hallere düştün be? Bay Kemal yalanı bırak, dürüst ol. Meclis kürsüsünde belge sallıyor, mahkemede hiçbir evrakın arkasında duramadı. Bir kez olsun utanmadı, sıkılmadı. Aleyhine verilen onca mahkeme kararına rağmen iftira atmaktan vazgeçmedi. Parayı tahsil ettiğim zaman bunu da Mehmetçik Vakfı’na hibe edeceğim.

‘KÜRDİSTAN DİYOR, SEN LÜTFEN TÜRKİYE’Yİ TERK ET, IRAK’A GİT’

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor? ‘Kürdistan’da biz kazanacağız.’ Sen lütfen Türkiye’yi terk et, güneyde Irak’taki Kürdistan bölgesine git. Türkiye’de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Egemiz var ama bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Bunlar CHP ile beraber. Adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Diyorlar ki ‘Bizim onlarla alakamız yok.’ Nasıl ilginiz yok onlarla, liste çıkarıyorsunuz. Batıda ‘AK Parti’ye MHP’ye kaybettireceğiz’ diyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

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