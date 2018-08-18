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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan ARTAN (DHA)
18.08.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı rekor kırdı

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Atatürk Havalimanı rekor kırdı
Fotoğraf: Arşiv

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar Atatürk Havalimanı'nda yolcu rekoru kırdı.1441 uçağın iniş ve kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı'nı transit yolcular da eklenmesiyle dün 230 bin kişi kullandı. Atatürk Havalimanı'nı dün kullanan yolcu sayısı bir çok ilin nüfusundan fazla oldu.

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar, Türkiye'nin en çok uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleştiği Atatürk Havalimanı'na da rekora neden oldu. Havayolu şirketleri yoğun talebi karşılamak adına ek sefer koyarken 1441 uçağın kullandığı Atatürk Havalimanı'nda 185 bin 414 yolcu geçti. Buna transfer yolcular da eklendiğinde 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı'nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırıldı.

PASAPORTTAN 110 BİN KİŞİ GEÇTİ

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında da tatile çıkanların akını vardı. Yurt dışına geliş ve gidiş olmak üzere toplam 111 bin kişi pasaport işlemleri yaptırdı. Yurt dışına çıkanların sayısı ise 54 bini geçti. Özellikle kafileler halinde gelen gurbetçiler yolcu rakamının daha da artmasına yol açtı. Pasaport polisi gidiş yapacak olan yolcuları uçaklara yetiştirmek için bütün bankoları dolu tuttu.

İÇ HATLARDAN 63 BİN KİŞİ GEÇİŞ YAPTI

Atatürk  Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki yoğunluğun bir benzeri de İç Hatlar Terminali'nde yaşandı. Tatil merkezlerine vatandaşların akın etmesi nedeniyle iç hat yolcu trafiği de arttı. İç hatlardan 63 bin kişi geçiş yaptı. Bunlardan 27 bin kişi İstanbul'a gelirken, 36 bin kişi ise İstanbul'dan gitti. Edinilen bilgilere göre aynı yolcu trafiği bugün de yaşanıyor. Birçok iç ve dış hat noktasına uçuşlarda yer bulmak zorlaşırken havayolu şirketlerinin bayram tatiline denk gelen uçuşlarında doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı. 

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