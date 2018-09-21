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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik aşure tarifi

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Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik aşure tarifi

Türk mutfak kültüründe İslam dininin etkisiyle dini ve kültürel bir boyut kazanan aşure, Muharrem’in onuncu günü başlamak üzere daha sonraki günlerde de pişirilip dağıtılıyor. Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşurenin yapımı ise oldukça pratik. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure yaparken nelere dikkat edilmeli?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti aşure, hem damakları şenlendiriyor hem sağlığı koruyor. Türk halk geleneğinde önemli bir yeri olan aşure, yüz yıllardır Muharrem ayı içinde yapılarak komşulara ve akrabalara dağıtılıyor. İçeriğindeki zengin besinlerle sağlık içinde oldukça faydalı olan aşurenin nasıl yapılığı ve tarifi merak ediliyor. İşte merakla araştırılan "Aşure nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...

 AŞURE NASIL YAPILIR?

Muharrem ayı ile özdeşleşen Aşure tatlısı, mutfakları ve sofraları lezzetlendirmeye bu yılda devam ediyor. Buğday, kuru fasulye ve nohut gibi temel malzemelerle yapılan aşure, Nar taneleri, ceviz ya da tarçınla süslenince adeta bir görsel şölen sunuyor. İşte, aşure tarifi, malzemeler ve aşure yapmanın püf noktası...

MALZEMELER

• 500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt

Servisi için:

• 1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.

Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılmalı.

AŞURENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti aşurenin, önemli bir protein kaynağı olduğu, sindirimi kolaylaştırdığı, Omega-3, demir, çinko, kalsiyum gibi vitamin ve mineraller içerdiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve diyetlerde de tüketilebildiği için sağlık açısından faydalı bir besin olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Aşurenin, besin değeri çok yüksek, kaliteli ve amino asit zenginliği açısından ete yakın bir protein kaynağı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bol miktarda posa da içeren bu tatlının tokluk hissi verdiğini ve sindirim sistemini düzenlediğini söylüyor. Aşure ayrıca Kuru baklagil, incir, kuru kayısı gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere karşı da etkili bir çözümdür.

Aşurenin tamamen tahıl, kuru baklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol barındırmadığını vurgulayan uzmanlar, aşurenin, hamur ve kızartılmış şuruplu, şerbetli tatlılarına göre daha az enerji ve yağ içermesi nedeniyle zayıflama diyetlerinde de yer alabildiğine vurgu yapıyor.

Tüm bunların yanında aşurenin üzerine koyulan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar omega-3 yağ asidinden çok zengindir. Omega-3 yağ asidi özellikle damar sağlığı ve hafıza üzerinde etkilidir. Aşure içindeki bu besinler sayesinde bol miktarda demir, çinko, kalsiyum, magnezyum, B, E vitaminleri ve flavonoidleri içerir. Özellikle aşure yapımında kullanılan meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir.

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