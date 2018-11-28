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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Araç plaka sorgulama nasıl yapılır? E Devlet plaka sorgulama ekranı

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Araç plaka sorgulama nasıl yapılır? E Devlet plaka sorgulama ekranı

Genellikle ikinci el araç satın alacak kişilerin ilgilendiği araç plaka sorgulama işlemi, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Satın alacakları araçlardaki sonradan çıkacak sorunların önüne geçmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet aracılığı ile bu işlemi sıra beklemeden yapabilir. İşte, 'Araç plaka sorgulama nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...

Vatandaşlar araç plakası sorgulama işlemini dört farklı şekilde gerçekleştirebilir. Bu seçenekler ise şunlar; e-Devlet, SMS, EGM'nin internet sitesi ya da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’dir. Bu dört seçenekten en çok tercih edilen ise e-Devlet kapısı aracılığı ile sorgulama işlemi. Sorgulama işlemi sonunda vatandaşlar almak istedikleri aracın kasko durumu ve aracın çalıntı olup olmadığı gibi detayları görebilir. Ayrıca sorgulama sonucunda aracın markası, rengi, modeli, tescil birimi ve hak mahrumiyeti bilgilerine de ulaşılır.

E DEVLET İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Plaka sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e - Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünü açarak "Araç Plaka Sorgulama" bölümünü seçtikten sonra sizden istenilen bilgileri girerek plaka sorgulaması yapabilirsiniz.

SMS İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

7 TL ücret ödeme karşılığın tüm mobil operatörlerden araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz. SMS ile araç sorgulamak için; "DETAY" yazıp 5664’e SMS göndererek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EGM İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile araç plaka sorgulama işlemi, "www.egm.gov.tr" internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine girdikten sonra "Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama" bağlantısına tıkladıktan sonra, gerekli bilgileri girerek araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç plaka sorgulama yapmak istiyorsanız, "www.sbm.gov.tr" adresine giriş yapıldıktan sonra, "Sorgulamalar ve Online İşlemler" kategorisine tıklayarak araç plaka sorgulaması yapabilirsiniz.

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