Arabuluculuğu olumlu karşılıyoruz

GENEL BAŞKANIMIZ DİLE GETİRDİ

- “Sayın Genel Başkanımız, BM’nin desteğiyle, Libya’da ateşkes sağlanması gerektiğini birkaç defa dile getirdi. Türkiye’nin de taraflar arasında arabulucu rol oynamasının daha doğru olacağını da ifade etti. AK Parti Genel Başkanı, bu çağrılarımızı Genel Başkanımızı ‘uluslararası hukuku bilmemekle’ suçlayarak yanıtladı. ‘Meşru hükümet ile darbeciler arasında arabuluculuk olur muymuş?’ Ama üç gün sonra, Putin geldi. Bir de baktık aynı Erdoğan, Rusya’yla birlikte Hafter’le Sarrac arasında arabuluculuğa soyunmuş. Yani bizim dediğimiz yere gelivermiş. Soruyoruz, doğru noktaya gelmek için illa ki Putin’le görüşmek mi gerekiyor?

- Bizim dediğimizi daha önce yapsaydın, Ankara’nın bölgedeki etkinliği ve itibarı artacaktı. Şimdi Moskova’nın etkinliği arttı. Ankara’da, İstanbul’da değil; Libya için ateşkes anlaşması Moskova’da, barış görüşmeleri Berlin’de, bölgenin sorunları emperyal başkentlerde görüşülüyor. Tüm bunlara rağmen Libya’daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz. İdlib’de de ateşkes ilanını olumlu karşıladığımızı belirtmek isterim.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI ÖNERGESİ

- (Devlet Bahçeli’nin önergeye ilişkin ‘CHP’ye güvenimiz yok’ sözleri) Eğer Sayın Bahçeli, cumhur ittifakı içinde ortağı ile birlikte onu çok daha güvenilir bularak, FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili araştırma önergesi verecekse, bizim grup başkanvekili arkadaşlarımız ve Meclis grubumuz bunu Genel Kurul’a indirmezler. Bunu bekliyoruz. Kendilerinin çoğunluk problemi yok. Bize güvenmiyorlarsa, oy dahi vermememizi istemiyorlarsa, çekimser de kalırız. Getirsinler FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması ile ilgili önergeyi görelim cumhur ittifakında birbirlerine bağlıkları ne kadarmış.

- Baklavacıyı, öğretmeni, askeri ortaya çıkarmışsınız, FETÖ’nün bir tek siyasi ayağı ortada yok. Sayın Bahçeli anladığımız kadarıyla bunun sıkıntısını görüyor. Biz de söylüyoruz; getirsinler önergelerini, Meclis’te çoğunluğa da sahipler, samimilerse araştırsınlar.

İTTİFAK İÇİN FEDAKÂRLIK

(CHP’nin yeni partilerle ittifak arayışı) Türkiye’nin en büyük ittifakı, sadece yeni kurulan partiler değil. AK Parti’ye oy veren seçmenler, MHP’ye oy veren seçmenler tüm bunlarla birlikte Türkiye’nin en büyük ittifakı ortaya çıkmaya hazır. Ülkenin bu kadar büyük yakıcı sorunu varken bu ortaya çıkacak ittifakı yadsımak mümkün değil. Biz de bu ittifakın gerçekleşmesi için elimizden gelen fedakârlığı yapıyoruz.”

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SOSYAL BİR OLAY

FAİK Öztrak, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş’ın birlikte Selahattin Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemesi konusunda “Sosyal bir olaydır. Bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor ve kutuplaşma isteniyor anlamamız mümkün değil” dedi. Öztrak, partide eleştirilere yol açan, Ankara’da il başkanlığı seçimlerine yönelik bir balık lokantasında istişare toplantısı için de “CHP’de örgütteki yöneticileri seçecek olan örgütün kendisidir. Kimse öküzün altında buzağı aramasın” yanıtını verdi.