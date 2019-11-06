Ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlayacak?
Eylül ayında 2019-2020 eğitim dönemine başlayan yaklaşık 18 milyon öğrenci, kasım ayındaki ara tatille birlikte bir haftalık dinlenme fırsatı bulacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatilin, kasım ayının kaçında başlayacağını merak eden öğrenciler ve aileleri, MEB'in yayımladığı tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlayacak?
'Ara tatil ne zaman?', 'Okullar ne zaman kapanacak?', 'Kasım tatili ne zaman?' ve 'Okullar ne zaman tatil?' gibi sorular, son günlerde internette yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, MEB ara tatili hakkında tüm ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
"DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİNİN VELİSİNE PARA CEZASI UYGULAMASI YENİ DEĞİL"
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası verilmesine yönelik uygulamanın İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu bildirildi.
MEB'den yapılan açıklamada, medyaya yansıyan "Devamsız öğrencinin velisine para cezası" başlıklı haberler nedeniyle bilgilendirme yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Söz konusu düzenleme İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'nci maddesinde yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yeni bir yazı bulunmamaktadır. Habere konu alan yazı, bazı İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından hatırlatma amacıyla yerel düzeyde paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesine göre, öğrencilere okul idaresince verilen bir yıl içerisindeki maksimum 15 günlük izin veya hastalık, deprem, sel gibi afetler haricinde; çocuğunu okula göndermeyen, verilen izin müddetini geçiren, geç nakil yaptıran, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren, çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okula bildirmeyen velilere cezai yaptırım uygulanabiliyor.
Bu durumları gerçekleştiren veli, vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde ise mülki amirliğe bildiriliyor. Muhtarlar ve mülki amirler en geç 3 gün içerisinde durumun veliye tebliğini sağlıyor.
Veliye gönderilen tebliğde, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildiriliyor.
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