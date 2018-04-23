AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. MEB tarafından yapılan ve Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav sonrası, AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Öte yandan AÖL öğrencileri, 3. dönem kayıtları hakkında bilgi almak için de sorgulamalarına devam ediyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması beklenen sonuçlar ve 3. dönem kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

AÖL II. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) II. Dönem sınavlarının üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması adayları meraklandırdı. Son olarak 21 Nisan günü yapılan telafi sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖL II. Dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yaptığı duyuruya göre 20 Nisan 2018'de açıklanacaktı. Ancak 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarda meydana gelen bir hatadan dolayı 21 Nisan'da bir telafi sınavı daha yapılmıştı. Sonuçların bu sebeple geciktiği tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında bir açıklama olması halinde, haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihlerinin 24 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı ve 14 Mayıs 2018 tarihinde sona ereceği AÖL iş takviminde açıklanmıştı. Ancak AÖL iş takviminde şu an bir güncelleme yapılıyor. Dolayısıyla kayıt tarihlerinde bir değişim olup olmadığı görülemiyor. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.