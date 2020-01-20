AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin son bulacağı tarih, eğitim hayatına açık lisede devam eden ya da etmek isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

2019-2020 AÖL 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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