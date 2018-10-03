AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı! AÖL ek sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav giriş yerleri erişime açıldı. Sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte, dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınavın tarihi de merak konusu oldu. Peki, AÖL ek sınav yerleri nasıl sorgulanır? AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak?
AÖL'den mezun olamayan öğrenciler için düzenlenecek olan ek sınavlar için son viraja girildi. AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile sınav giriş belgelerinin yayınlandığı bildirildi. İşte, konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecek, ek sınavın giriş yerleri erişime açıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak öğrenciler, 'http://aolweb.aol.meb.gov.tr' adresinden gerekli bilgileri girerek, kendi belgelerine ulaşabilirler. Öte yandan sınav tarihi ise 06 Ekim 2018 olarak belirlendi.
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