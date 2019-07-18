AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yaz okulu sınav tarihleri araştırmaya başladı. Bu sene ilk defa uygulanan yaz okulu eğitimleri devam ederken, üniversite sınav tarihlerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? İşte, o konuya dair bilgiler.
Toplam 11 hafta sürecek olan yaz okulu dönemi devam ederken, sınav tarihleri AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için eğitimlerini yaz okulunda tamamlarken, bir yandan da AÖF yaz okulu sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman bitecek? İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi.
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
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