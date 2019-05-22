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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Antalya'da öldürülen arkeolog ile katili aynı karede

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Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel'in, ölümünden kısa süre önce katiliyle aynı karede yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Sertel'i bıçakladığı suç aletini denize attığını öne süren katil zanlısı Sadık P, jandarmanın titiz çalışması sonucu bıçağı çalılıklara sakladığını itiraf etti.

Çıralı sahilinde tartıştığı Sadık P.'nin bıçaklayarak öldürdüğü Sinan Sertel'in, olayın öncesinde zanlıyla buluştuğu bir restoranın bahçesindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Sadık P.'nin annesiyle sahildeki bir restorana gelerek bahçedeki masada oturduğu, bir süre sonra aynı mekana gelen arkeolog Sertel'in zanlıyla kameranın görüş açısının dışına çıkışları görülüyor.

Bir süre sonra tekrar restoranın bahçesine geldiği görülen Sertel'in, eliyle tişörtünün altından göğsünü tutması ve masadan eşyalarını alarak mekandan koşar adım çıkması kamera kayıtlarına yansıyor.

Hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödüyor

Sertel'in yaralı halde mekandan ayrılışının da görüldüğü kayıtlarda, zanlının da hiçbir şey olmamış gibi oturduğu masadan sırt çantasını alıp soğukkanlı bir şekilde hesabı ödeyip restorandan ayrılışı da net bir şekilde görülüyor.

Güvenlik güçlerince yakalanan katil zanlısı Sadık P., Sertel'in ölümünden habersiz jandarmaya verdiği ifadede, olaydan bir gün önce Sertel ile "ağaç kesme" konusunda tartıştıklarını iddia etti.

Sertel'i ağaçları kesmemeleri konusunda uyardığını öne süren Sadık P, ifadesinde şunları kaydetti:
"(Pazartesiye kadar kesmeyin, eylem yapacağız, bunları sosyal medyadan yayınlayacağız) dedim. Bunun üzerine Sinan elindeki sopayı yere vurarak, 'Bir eylem yaparsanız bunun cezasını çekersiniz, anladın mı?' diye karşılık verdi. Tartışmadan sonra çektiğim görüntüleri sosyal medyadan 'doğa katliamı yapılıyor' diye paylaştım. Daha sonra ortak tanıdıklarımız bizi uzlaştırmaya çalıştı."

Sadık P., daha sonra gün içinde mesajlaştıkları Sertel'i konuşmak amacıyla bulunduğu mekana davet ettiğini ileri sürerek, 15 dakika sonra gelen Sertel ile sahilde konuştukları sırada aralarında yeniden tartışma çıktığını ve kendisini korumak için elindeki balıkçı bıçağını rastgele salladığını savundu.

Olayın ardından önce Sertel'in daha sonra kendisinin restorandan ayrıldığını anlatan Sadık P., ilk olarak denize attığını belirttiği suç aletini güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu çalılıklara sakladığını itiraf etti.

Zanlının yer göstermesi üzerine Olimpos Deresi kenarındaki çalılıklarda yapılan aramada bulunan suç aleti bıçak da delil torbasına bırakıldı.

Uyuşturucudan adli kontrolle serbest bırakılmış

Zanlının daha önce "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Arkeolog Sertel'in yapılan otopsisinde ise böbreklerinden ve kalbinden aldığı iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı.

Öte yandan, arkeolog Sertel'i tanıyan çevre sakinlerinden Safiye Ölçer, çok iyi bir insan olduğunu ve her zaman kendisinin elini öperek hürmette bulunduğunu ve her fırsatta kendisine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Restoran çalışanı Nafiz Gökkaya ise zanlıyı daha önce tanımadığını belirterek, "Sinan ağabey sürekli restorana gelirdi ve herkes tarafından sevilirdi. Kavga sahil kısmında gerçekleştiği için biz görmedik. Sinan ağabeyinin sadece eliyle göğsünü tutup restorandan ayrıldığını gördük." dedi.

Kemer'in Çıralı sahilinde 19 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada Sadık P. (32), arkeolog Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Sadık P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öldürülen arkeolog gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıANTALYA'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren arkeolog öğrencisi Sinan Sertel(32), memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
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