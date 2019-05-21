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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)
21.05.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Genç arkeoloğa acı veda

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ANTALYA'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren arkeolog öğrencisi Sinan Sertel(32), memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

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  • Genç arkeoloğa acı veda
  • Genç arkeoloğa acı veda
  • Genç arkeoloğa acı veda
  • Genç arkeoloğa acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz, arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Sinan Sertel’in cenazesi Antalya Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Emek Mahallesi Paşapınarı Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazına Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, kazı ekibi, akademisyenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

9 yaşındaki Mehmet Ege babasıyla birlikte geldiği cenaze namazında dayısı Sinan Sertel’in tuttuğu takım olan Galatasaray formasıyla saf tuttu. Sinan Sertel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında 5 yıl önce hayatını kaybeden babasının mezarı yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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