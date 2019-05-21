Çevreci ile arkeoloğun kavgası kanlı bitti: Defne cinayeti

‘VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTIM’

“2019’un Mart başında annem ile Olimpos’un Deliklitaş kısmındaki sahile gittik. Antik kentin orada bulunan defnelerin ve sazlıkların kesildiğini gördüm, videosunu çektim. Sahildeki arkadaşlarımın yanına gittim. Videoyu onlara gösterdim. Herkes bu ağaç kesiminin anlamsız olduğunu düşünüyordu. Ben de pazar günü hep birlikte toplanarak ağaç kesilmesini protesto etmemiz gerektiğini söyledim. Sinan Sertel ortak arkadaşımız Zafer Bagatur sahilde oturuyordu. Arkadaşım Eylem yanlarına gitti.”

‘LAVUĞUN BİRİ TEHDİT ETTİ’

Poyraz’ın iddiasına göre soru sormak istediği için Sertel ile aralarında tartışma çıktı. Ortak arkadaşlarının müdahalesiyle de bu tartışma yatıştı. Poyraz şöyle devam etti: “Eve gittim ve çektiğim videoyu Facebook sayfamdan paylaştım. ‘Olimpos’ta ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar gün hep birlikte sahilde toplanalım, olayın ne olduğunu anlayalım. Bunun mantıklı olduğunu savunan lavuğun biri bana sopa gösterip alenen tehdit etmiştir’ diye bir yazı yazdım ve paylaştım. Ertesi gün müze müdürlüklerini ve bu işle ilgilenen birkaç kurumu aradım. Olimpos’taki ağaç kesimiyle ilgili bilgileri olup olmadığını sordum. Her şeyin izinli olduğunu ve yapılması gerektiğini söylediler. Bunu duyduktan sonra paylaşımı sildim ve benim için konu burada kapanmıştır.”

‘GEL KONUŞALIM’ MESAJI

Poyraz’ın iddiasına göre daha sonra Sinan Sertel, Poyraz’ın çalıştığı bara geldi ve bu paylaşım yüzünden tartıştılar. Poyraz devamında şunları anlattı: “19 Mayıs günü annemle birlikte sahildeki restorana gittik. Çay içerken garsona Sinan’ı tanıyıp tanımadığını sordum. Tanıdıklarını söylediler. Ben de Sinan’ın numarasını istedim. Verdiler. Daha sonra aradım ancak cevap gelmedi. Whatsapp’tan ‘Gel konuşalım, beni tehdit edip duruyorsun’ diye yazdım. O da cevaben ’15 dakika sonra geliyorum’ dedi. Annemle otururken Zafer yanımıza geldi. Annemi tuvalete götürdüm. Geri geldiğimizde Sinan’ın da masamıza geldiğini gördüm. Restorandan çıktık. Daha sonra bana ‘Gel o… çocuğu ağaçların şuraya gidelim’ dedi. Sol kolundan tutarak durdurdum. Yaklaşık 7-8 kere bana yumruk attı. Bu arada küfür etmeye devam ediyordu. Korkutmak ve kendimi korumak için cebimdeki ahşap saplı, balıkçı bıçağı olarak bilinen kesici aleti çıkardım. Kafamı kuma doğru tuttuğundan, bıçağı açmaya çalıştım. Bıçağı açtım ve ne olduğunu hatırlamıyorum.”

‘CEHALET BİLİME BIÇAĞI SAPLADI’

Kazı ekibinin başkanı Yelda Uçkan ise çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi: “Genç, pırıl pırıl bir bilim insanını kaybettik. Cehalet bıçağı bilime sapladı... Olimpos kazısı, ilgili resmi kurumların izniyle yürütülen bir kazı. Bu işlemler yapılırken, çalı formundaki defneler temizleniyor. Arkeolojik kazıların devam etmesi, ayrıca ören yerini insanların daha iyi algılayabilmesi ve eserleri korumak için bu temizlik yapılıyor. Standart bir uygulamadır ve her yıl yaparız. Orman işletmesinden de izin alınır. Bakanlık temsilcisi de var, her şey kuralına uygun ilerliyor. Sinan, ilk başta defne temizliğine ilişkin tepkilerin sosyal medya üzerinden geldiğini söyledi. Ben de sosyal medya üzerinden tartışmanın fayda sağlamayacağını söyledim. Sinan da kendi çabalarıyla, bu temizliğin neden yapıldığını anlatan bir rapor hazırladı. Amaç insanların bu temizliğin niye yapıldığını anlamasıydı. O rapor Olimpos ören yeri girişindeki gişelere asıldı. İnsanlara bilgi verildi. Sinan’ın o şahısla tartışmasından haberim yoktu. Bu şahsın madde bağımlısı, ayrıca daha önce işlediği bir suçtan dolayı da denetimli serbestlik kapsamında olduğunu biliyoruz.”