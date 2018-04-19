Antalya çikolata ve kahve festivaline hazırlanıyor

Son yıllarda özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da büyük ilgi gören çikolata ve kahve temalı etkinlikler Antalya’da ilk kez yapılacak. İki gün sürecek festival boyunca ziyaretçileri oldukça ilginç etkinlikler ve atölye çalışmaları bekliyor.Çikolata ve kahve dünyasından ünlü şef ve baristaların katılacağı festivalde, Lara plajı da ziyaretçilerin kullanımına açık olacak.

Festival katılımcıları, evde çikolata yapım tekniklerinden 3. nesil kahve demleme stillerine kadar birçok konuda deneyim kazanma fırsatına sahip olacaklar. Türkiye’nin ve Antalya’nın önde gelen markalarının da stantlarının yer alacağı etkinlik boyunca; barista şovları, pasta ve çikolata şeflerinin özel yapım ürünlerinin tadım ve ikramları gerçekleştirilecek.

İlk yılında yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen ve Lara’daki Red&White Beach’te düzenlenecek olan festival, çikolata ve kahve sevenlerin yanı sıra sektörün önde gelen isimlerini de ağırlayacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve etkinlik takvimine www.ackfest.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.