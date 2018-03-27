Ankara'dan yalanlama yok... Müthiş iddiada yeni gelişme

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre Tel Rıfat yakınlarında bulunan Minnag Havaalanı herhangi bir çatışma yaşanmadan TSK’ye devredildi. Yerel kaynaklar, havaalanının Rus askeri polis güçleri tarafından TSK’ya verildiğini iddia etti. Afrin’in yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Tel Rıfat’ta ise küçük çaplı bazı çatışmalar yaşandığı öne sürüldü.



Ankara, Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı’nın TSK ve ÖSO’nun denetimine geçtiğine dair bugün saat 15.00 itibarıyla resmi bir açıklama yapmadı, ancak güvenlik yetkilileri yerel kaynaklardan gelen bu iddiayı yalanlamadı. Bir güvenlik yetkilisi, “Bize bölgeden gelen bilgilere göre Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı boşaltılmış. Bunun teyidi ve söz konusu yerlerin TSK ve ÖSO denetimine geçtiği bilgisi için biraz daha zamana ihtiyaç var” dedi. Suriye’deki içsavaştaki gelişmeleri gösteren internet sitelerinde de Minnag Havaalanı’nın Ruslar tarafından TSK’ya devredildiği, ÖSO’nun da Tel Rıfat’a girdiği bilgisi yer aldı.



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da bugün öğle saatlerinde Afrin bölgesinden hareketlenen TSK unsurları ve ÖSO güçlerinin saat 15.00 itibarıyla Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı’nda kontrolü sağladığı bilgisini paylaştı. Ağar, PYD/YPG’nin Şeyh İsa , Şeyh Hilal ve Kefreya’dan da kaçtığına dair bölgeden bilgi geldiğini söyledi.



STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI



Tel Rıfat’ın Suriye’deki geçiş noktaları açısından önemli bir boğaz olduğu ifade ediliyor. Tel Rıfat’ın alınmasından sonra TSK birliklerinin Menbiç’e daha kolay ilerleyebileceği de ortaya atılan iddialar arasında. Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması, önemli ölçüde doğu- batı güzergâhının, El Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulmasına olanak sağlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Afrin’de tam kontrol sağlanmasından sonra hedefte Tel Rıfat ve Menbiç’in olacağı mesajlarını vermişti. Tel Rfıat halkı da bölgede teröristlere karşı gösteriler yapıp, TSK’yı bölgeye davet etmişti.

RUSLAR İKNA ETTİ İDDİASI



Bölgede 80-100 kadar Rus askeri polis gücünün bulunduğu, bu askerlerin girişimleri sonucu PYD/YPG güçlerinin bölgeyi terk etmeyi kabul ettiği de iddialar arasında yer aldı. Rus askeri polis gücünün de güvenli şekilde bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR