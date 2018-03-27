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    Yerel kaynaklardan müthiş iddia! Bölge TSK'nın kontrolü altında

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Yerel kaynaklarında iddiasına göre, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hâle getiren TSK ve ÖSO kuvvetleri, Tel Rıfat'ta kontrolü tamamen sağladı

    TEL RIFAT'IN ÖNEMİ BÜYÜK

    Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu’nun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor. Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor. Tel Rıfat, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer olarak biliniyor.

    AYRINTILAR GELİYOR

    Etiketler: PKK , ÖSO , gündem
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