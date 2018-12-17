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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
17.12.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Ambulanslarda dijital döneme geçilecek

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Sağlık Bakanlığı, 112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirecek. Pilot illerin ardından yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, hastaya ambulansta yapılan ilk müdahale sırasındaki EKG, tansiyon, nabız değerleri, ambulans yoldayken anlık olarak Bakanlık Koordinasyon Merkezi ve ilgili hastaneye iletilecek. Gidilen hastanın ismi sisteme düştükten sonra, kan grubu, geçirdiği ameliyatlar, hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi veriler, daha olay yerine varılmadan e-Nabız sistemi ile ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonraki süreçte ambulanslarımızda, özellikle EKG ve tansiyon dahil olmak üzere birtakım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildiği, o an yapılması gereken bir müdahale varsa söz konusu müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir olduğu bir dijital döneme geçiyoruz" dedi.

İlk olarak pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek.
Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanacak.

Hasta nakilleri dijital ortamda takipte

Acil sağlık hizmetlerinde son yıllarda uygulanan "Acil Sağlık Otomasyon Sistemi" (ASOS) sayesinde, hasta nakilleri dijital ortamda takip edilebiliyor.
Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde konum belirlenerek en yakındaki ambulans olay yerine sevk ediliyor. Ayrıca, kaç ambulansın görevde olduğu, kaç kilometre yapıldığı, kaç vaka alındığı, kaç vakaya ne kadar zamanda gidildiği gibi tüm bilgilere de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi ile erişilebiliyor.
Ambulanslarda tamamen dijital sisteme geçiş için ise yazılım çalışmalarında sona gelindi. Akıllı ambulanslar, 2019 yılında kademeli olarak 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Ambulanslarda tablet uygulaması

Ambulansta kağıt formlara son verecek "tablet uygulaması" ile hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ve aynı anda Bakanlık Koordinasyon Merkezine ulaştırılacak.

Gereklilik halinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek, müdahale için yönlendirme yapılacak.

Ambulanslarda kullanılacak uygulamayla gidilen hastanın ismi sisteme düştükten sonra, hastaya ilişkin kan grubu, geçirdiği ameliyatları, hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi sağlık bilgileri, daha olay yerine varılmadan e-Nabız sistemiyle ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Böylece hastaya en kısa sürede en doğru müdahalenin yapılması sağlanacak.

"8 dakikada olması gereken yere nakil yapan nadir ülkelerden biriyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akıllı ambulans ve ambulanslarda tablet uygulamasına ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'deki ambulans hizmetlerinin çok iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Koca, "Helikopter ambulans ve uçak hizmeti olsun, ülkenin her tarafından hastanın uygun yere nakli dahil olmak üzere, hastaya hiçbir şekilde ücret yansıtmadan bu hizmeti veren nadir ülkelerden biriyiz." dedi.

Türkiye'nin, ambulans hizmetinde, yüzde 93 oranında hastanın 8 dakika içinde olması gereken yere naklini yapan nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki süreçte ambulanslarımızda, özellikle EKG ve tansiyon dahil olmak üzere birtakım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildiği, o an yapılması gereken bir müdahale varsa, söz konusu müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir olduğu bir dijital döneme geçiyoruz. Özellikle bizim Bakanlığımızın koordinasyonunun da haberdar ve gerektiğinde müdahale edebilir olduğu bir sistem olacak. Bu, bizim fazlasıyla önemsediğimiz bir konu. Daha sonraki dönemde dijital yaklaşımı gerektiğinde birtakım tetkikleri yapma noktasına kadar götüren bir hedef içindeyiz." 

Ambulanslarda bir pratisyen acil hekimin bulunduğunu anımsatan Koca, "Hastanın önden EKG'si dahil çekilerek ilgili hekimle paylaşılıyor. Uzmanlık anlamında da hastanın götürüleceği merkezin hekimiyle irtibat içinde olunup, önceden tanının aşağı yukarı ne olduğu ve o an yapılabilecek bir müdahale varsa o müdahalenin de yapılabilir olduğu, zaman kaybının olmadığı bir dönem olacak. Yani, akıllı ambulans dönemi başlayacak." diye konuştu.
Koca, "Türkiye genelinde 81 ilde tablet uygulaması dönemine geçmeyi hedefliyoruz. Pilot uygulamaları, 2019'da yaygın hale getirmek istiyoruz." dedi.

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