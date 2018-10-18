Amasya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelme saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.
AMASYA VALİLİĞİ: “DEPREM NETİCESİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA”
Amasya Valiliği, ilde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yansımadığını duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.00'de meydana gelen yerin 5 kilometre altındaki merkez üssü Gümüşhacıköy Akpınar köyü olan deprem sonrası Amasya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Deprem neticesinde, an itibari ile ilçe merkezi veya köylerinde tespit edilen herhangi bir olumsuzluk veya vatandaşlarımızdan gelen herhangi bir ihbar bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle