Amanoslar temizleniyor! Tek tek öldürüldüler…

Hatay Amanoslar’da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı, mavi, turuncu ve gri listeyle arananların da bulunduğu 29 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak 20 Kasım 2017 - 16 Nisan 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Güvenlik Korucularının katılımı ve yakın hava destekli gerçekleştirilen planlı operasyonlarla, aralarında lider kadrodan teröristlerin de ölü olarak ele geçirilmesiyle Amanoslardaki terör yapılanmasına büyük darbe vurulduğu ifade edildi.

16 Nisan 2018 günü saat 20.25 sıralarında Payas ilçesi ile Hassa ilçesi ara hattında tespit edilen iki teröristin bulunduğu alanın hava desteği ile ateş altına alındığı ve iki teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunları yer verildi:

"Teröristlerin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Hava Kuvvetleri’nin desteği ile yapılan dünkü operasyon ile birlikte 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 6 Nisan 2018 Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde ‘Kırmızı Liste’de yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu ‘Wedat-Amed’ kod adlı Seyithan Sinet, ‘Mavi Liste’de yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, ‘Turuncu Liste’de yer alan ‘Rızgar Amanos’ kod adlı Ahmet Uçar, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Ahmet Redur’ kod adlı M. Emin Arı, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Demhat’ kod adlı İsmail Özdemir ve yine ‘Gri Liste’de yer alan ‘Delil Teman’ kod adlı Yusuf Buldağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirildi."

Yapılan operasyon kapsamında ölü ele geçirilen teröristlerle birlikte toplam 15 adet M-16 tüfek, 34 adet M-16 Şarjörü, 10 adet Kalaşnikof tüfek, 22 adet Kaleşnikof şarjörü, 27 adet el bombası, 2 tabanca, 2 RPG roketatar ve mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet anti-tank ve personel mühimmatı, 1 adet telsiz, 1 adet radyo, silahlara ait çok sayı ve ebatta mühimmat ile 15 adet sırt çantası, çok miktarda gıda ve giyecek malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.





