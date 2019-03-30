Aman ha oy kaybı olmasın

İNKÂR ŞANSI KALMADI

“Artık CHP yönetiminin gerçekleri inkâr şansı kalmadı. Buradan CHP yönetimine soruyorum. Madem bu partiyle birlikte olmaktan utanıyorsunuz niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz bunun hangi pazarlıklar, hangi bedeller karşılığında yapıldığını niçin açıklamıyorsunuz? Belediye başkan adaylarınızın ve belediye meclis üyelerinizin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil’den mi gönderildi? Hadi onu da söyleyin. Söylemezseniz de biz zaten bunları çıkarıp ilan edeceğiz. Bir de Pensilvanya desteği var. FETÖ’nün tüm namlı kalemşörleri, tam saha bu karanlık ittifakı desteklemek için ortaya döküldü. Bu desteği almak için Pensilvanya ile nasıl bir pazarlık yaptınız bunu da açıklayın.

Hangi partilerin aday gösterdiğini, hangilerinin göstermediğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Cumhur ittifakının hangi amaçla huzurunuza geldiğini, diğerlerinin ortada olan ve gizlenmeye çalışılan destekçileriyle nasıl bir araya geldiklerini anlatmaya gerek yok. Şimdi karanlık mahfillerde yapılan listeler, var. Kandil’den gelen talimatlar var. Pensilvanya’dan gelen talimatlar var. Bunlarla yönetilen bir süreç var.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli saklı kalmadı. Hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Daha seçilmeden belediye başkan adaylarının tepesine binenlerin yarın İstanbul’u ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Siz CHP’nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız. Ama belediyeyi Kandil’in militanları yönetecek.

Çıkmış ne diyor? ‘Trabzonluyum’. Sen ‘Trabzonluyum’ diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan, şu anda benim Hazine Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim, o da Trabzonlu. Burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil adam olup olmadığın önemli.

SIRADAN BİRİSİ OLMAZ

Ne kadar bu ülkeyi yönetme imkânın var? Bizim adayımız İstanbul’a Belediye Başkanı olduğum zaman İDO’nun Genel Müdürü’ydü. Başbakan oldum, Ulaştırma Bakanımdı. Daha sonra kendisini daha ileri seviyeye Başbakanlık’a taşıdık. Ardından TBMM Başkanlığı’na getirdik. Rasgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul. Burada kalite önemli. Burada vasıf önemli. Dünyayı tanımak önemli. Binali kardeşimizin dünyada birçok liderlerle münasebeti oldu. Bay Ekrem sen nereyi tanıyorsun? Dur bakalım. Bu iş öyle kolay değil.

OYLARIMIZI BÜTÜNLEŞTİRECEĞİZ

Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum. Ve bir olacağız, iri olacağız. Aynı şekilde MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Sizlerde dargınlık, küskünlük aman ha aranızda bir oy kaybı olmaması lazım. Ne yapacağız? Oylarımızı AK Parti ve MHP olarak bütünleştireceğiz. Ve sandıklarda da inşallah Osmanlı tokadını atacağız.”

SEÇİMİN KADERİNDE ÇOK ÇOK ETKİLİ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Pendik mitinginden Maltepe mitingine geçerken cuma namazını yol üzerinde bulunan Hacı Basan Büyük Yılmaz Camisi’nde kıldı. Cuma namazının ardından gazetecilerin yanına gelen Erdoğan, “İstanbul, Ankara ve İzmir buralar çok çok önemli. Milletimiz bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir buralar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabi Türkiye’deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde çok çok etkin. Yüzde 85 oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum” dedi.

ANKET FİRMALARI İFLAS EDECEK

Erdoğan, TRT ortak canlı yayında özetle şunları söyledi: “Bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek. Ya bu işi sipariş üzerine yapıyorlar ya da birbirleriyle denekler üzerinde ayrıca çalışmaları var. Bunlar olduğu zaman sağlıklı netice ortaya çıkması mümkün değil.

(Seçim broşürü dağıtan Yusuf) Ben Yusuf’u gerçekten şahsım, partim, milletim adına da kutluyorum. Yusuf’un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Bundan tabii Bayan Meral’in de ders alması lazım.

(Ayasofya) Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya’yı o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir.”

TENCERE KAPAK MESELESİ

Bayan Meral ne diyor? ‘Mehmetçikler içerde’ diyor. Eğer senin Mehmetçiklerin onlarsa, yanmışız biz. O senin ‘Mehmetçikler’ dediklerin gerçek Mehmetçiklere tanklarla yürüyenlerdir. Ey gidi Bayan Meral. Sen istikametini kaybettin. Hani sen milliydin ya, hani sen yerliydin ya. Sen kalkıp, ‘Erdoğan halkına terörist dedi’ diyecek kadar istikametini kaybettin. Aynen tencere kapak meselesi. Çünkü Bay Kemal’le dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti.

HEY GEORGE HESAP SORACAĞIZ

Önce onlar belediyeyi nasıl yönetecekler onu öğrensinler. Bunların birçoğu maaş ödeyemez. Türkiye’nin ekonomisi kimin elinde? Bizim elimizde, hükümetin elinde. 4,5 yıl... Şimdi yeni raporlar veriyorlar. ‘Bundan sonra bir ay kala seçim öncesinde rapor vermeyeceğiz.’ İyi ki aklınız başına geldi. Hey George, size daha çok hesap soracağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ

Ankara’da maalesef metruk bir binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı. Gelip orası boş bina diye yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim verdiğimiz mesajları ne olur dikkate alın. Bu kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. Benim insanım modern yaşam tarzına ulaşsın. Yangın tehdidiydi, deprem vesaire, bu tehditlerden uzak olsun. Bunun için biz sizin hizmetkârınız olarak bunları yapalım. Sizler de huzur içinde buralarda yatın.

39 İLÇE ADAYIYLA CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir günde 8 miting yaparak kendi rekorunu kırdı. Erdoğan, mitinglerin ardından dün akşam AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul’da 39 ilçenin belediye başkan adaylarıyla birlikte TRT’nin ortak canlı yayınına katıldı.