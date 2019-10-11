Altın dakikalar kaybediliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAltın dakikalar kaybediliyor
GeriGündem Altın dakikalar kaybediliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Altın dakikalar kaybediliyor

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Altın dakikalar kaybediliyor

Türk Kardiyoloji Derneği’nin kalp krizi geçiren hastalar üzerinde yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hastaların önemli bir kısmı ambulans kullanmak yerine kendi olanakları ile hastaneye gidiyor veya getiriliyor. Bu durumda hasta doğru müdahaleyi yapacak hastaneye en kısa sürede ulaşamıyor, müdahale ambulansta başlayamıyor. Hasta hayati önemi olan altın dakikalarını kaybediyor.

Türk Kardiyoloji Derneği’nin yaptığı TÜRKMİ adı verilen araştırma kalp krizi geçiren hastalarda ambulans kullanma oranlarının çok düşük olduğunu gösterdi. Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 42’si kendi olanaklarıyla acile gidiyor. Ambulansla gitme oranı ise sadece yüzde 18.
35’inci Türk Kardiyoloji Kongresi’nde sunulan TÜRKMİ kayıt çalışmasını dernek başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap yaptı. Çalışmada, Türkiye’yi coğrafi ve nüfus dağılımına göre temsil eden 50 hastanede 1-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 15 günlük sürede kalp krizi ile yatırılan tüm hastaların kayıtları tutuldu. 1930 hastanın şikâyet başlangıç saatleri, hastaneye geliş biçimleri, hastanedeki müdahalenin zamanlaması, türü, kullanılan tedavi yöntemleri kaydedildi.

YÜZDE 40’I YANLIŞ HASTANEYE GİDİYOR

Çalışmanın önemli sonuçlarından biri de kalp krizi geçiren hastalarda ambulans kullanma oranlarının çok düşük olduğunu göstermesi oldu. Hastaların önemli bir kısmının direkt kendi olanakları ile hastaneye gittiğini ya da götürüldüğünü belirten Prof. Dr. Erol, “Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 42’si kendi olanaklarıyla acile geliyor. Ambulansla getirilme oranı maalesef yüzde 18. Bu oran çok düşük. Üstelik hastaların yüzde 40’ı da önce yanlışlıkla koroner anjiyografi ünitesi olmayan bir hastaneye getiriliyor. Bu nedenle de tekrar anjiyografi yapılan hastaneye sevk edilmek durumunda kalıyor” dedi.

 

AMBULANS 15 DAKİKADA ULAŞIYOR

Hastaların başlangıçta yanlış hastaneye gitmelerinin ilave 90 dakika daha zaman kaybettirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Erol, şunları söyledi: “Hastalarımız çok önemli altın saatlerini bu arada kaybediyor. Kalp krizi geçiren hastaların mutlaka 112 aranarak ambulans ile hastaneye getirilmesi gerekir. Halkımız ambulans beklemenin zaman kaybettireceğini düşünerek kendi özel arabalarıyla hastaları hastaneye getiriyor. Oysa bu çalışmanın sonucu gösterdi ki 112 arandığı anda ambulans 15 dakika içinde hastaya ulaşıyor. Ambulansın hastaya varmasıyla birlikte, sağlık ekibi de ulaşıyor ve tedaviye o anda başlanıyor. Ayrıca ambulans en yakın hastaneyi değil en yakın koroner yoğun bakımı olan, kalp damarını açabilecek hastaneye hastayı getiriyor. Hastaneye haber verildiği için ekip hazır bekliyor ve hastalar acile dahi uğramadan, zamanla yarışılarak koroner laboratuvara alınıp damarı açılıyor. Hayatları kurtuluyor. Gene çalışmanın sonucu doğru hastaneye getirilen hastalarda ortanca 35 dakikada (ki bu çok çok iyi bir süredir), kalp damarının açıldığını gösteriyor.”

 

KALP KASI 20 DAKİKADA ÖLÜYOR

Kalp krizi kalbi besleyen damarlardan birinde ani tıkanma meydana gelmesiyle oluşuyor. Damarın tıkanmasıyla birlikte 20 dakika içinde süratle kalp kası ölmeye başlıyor. İlk 1-2 saat içinde tıkanan damarın beslediği kalp kasının çok önemli bir bölümü kaybediliyor. 12 saat içinde ise tüm kas ölüme uğruyor. Dolayısı ile kalp krizi geçiren hastalarda çok süratle tıkanan damarın açılması gerekiyor. Hastanın ilk saatleri özellikle ilk saati altın değerinde. Hastanın süratle koroner anjiyografi yapılan bir hastaneye ulaştırması ve o damarın açılması gerekiyor. Damar ne kadar erken açılırsa hastanın kazancı da o denli yüksek oluyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şanlıurfa ve Mardin'den acı haberler: 4 şehit, 70 yaralı
Bakanlık İngilizce ve Türkçe duyurdu! Çok önemli paylaşım
Soruşturma haberleri peş peşe geldi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok önemli DEAŞ açıklaması