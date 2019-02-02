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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaan ULU/ANKARA (DHA)
02.02.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Alper Taş'tan Beyoğlu adaylığı açıklaması: Parti Meclisi'nden olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz

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Alper Taş'tan Beyoğlu adaylığı açıklaması: Parti Meclisi'nden olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz

CHP'de İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, adaylığı için Türkiye'nin her yerinden kendisini arayanlar olduğunu söyleyerek, "Şu anda tablonun netleşmesini bekliyoruz. Herhangi bir kaygı duymuyoruz. Parti Meclisi'ndeki arkadaşlar da bizi tanıyorlar. Olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz" dedi.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı için dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Beyoğlu'nda yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktaran Alper Taş, "Kendisi bizim sunduğumuz çerçeveyi çok olumlu, çok sıcak buldu. Bizim açımızdan görüşmeden sonra bir sorun kalmadı. Çünkü biz sosyalizmi amaçlayan bir partiyiz. Sosyal demokratlarla bir iş birliği yapıyoruz. Bu çerçevede kentlere dair özellikle AKP tarafından talan edilmiş, yağmalanmış kentlere dair her açıdan yaşanabilir bir kent yaratma konusunda düşüncelerimizi, beklentilerimizi, yaklaşımlarımızı ortaya koymak açısından önemli bir yer Beyoğlu. İstanbul'un kalbi. İstanbul'un kalbinden sadece Türkiye'ye seslenmeyiz, Avrupa'ya, dünyaya sesleniriz" diye konuştu.

'OLUMLU SONUÇ ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ'

Beyoğlu'nun birçok açıdan önemli merkez olduğunu belirten Taş, "Kültür- sanat bir arada, yaşam açısından, emek açısından, kültürlülük açısından bizim sürekli hayat bulduğumuz bir yer. Bütün bu konularda, bu dinamiklerle zaten Beyoğlu'nun kentsel muhalefet dinamikleriyle bu süreci planlayacağız, örgütleyeceğiz ve kazanacağız. Kemal Bey'in talebi önemli. Aynı zamanda onun dışında toplumsal bir talep oluştu. Hatta Türkiye'nin her yerinden insanlar bizi arıyor. Bunun Beyoğlu ötesine geçen bir anlamı olduğunu söylüyorlar. AKP- MHP'nin oluşturduğu bloğun karşısında, Beyoğlu'nda sosyalistler elimizi taşın altına sokarak bu direnci güçlendirdik, bu umudu da büyüttük. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Gördüğüm tablo öyle. Türkiye'nin her yerinden insanların araması bizi cesaretlendirdi, umutlandırdı. Şu anda tablonun netleşmesini bekliyoruz. Herhangi bir kaygı duymuyoruz. Parti Meclisi'ndeki arkadaşlar da bizi tanıyorlar. O noktada ilgilerini eksik etmediler. Olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz. Beyoğlu seçim sürecinde konuşacak, konuşturacağız ve başka bir sesi insanlar duyacak" ifadelerini kullandı.

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