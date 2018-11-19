ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?
ALES soruları ve cevapları için vatandaşların sorgulamaları başladı. Akademik kariyer hedefi bulunan vatandaşların katılım gösterdiği ALES/3 sınavının ardından sorular ve cevaplar açıklamasına kilitlendi. Peki, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konunun detayları
ALES soruları ve cevapları ile 18 Kasım Pazar günü girdikleri sınavın detaylarına odaklanan binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Binlerce kişinin merakla sorguladığı ALES soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte erişime açılacak. Peki, ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konunun detayları
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın uygulanmasının üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu dönem de sürecin böyle ilerleyeceği düşünülürse, ALES sınav soruları ve cevaplarının 19 ya da 20 Kasım tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacağı öngörülebilir.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Kasım tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde erişime açılacak.
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