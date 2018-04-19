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    ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sınav ne zaman?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES ilkbahar dönemi sınavı için kısa bir süre kaldı, sınav yerleri için araştırmalar başladı. Bu yıl bazı değişikliklerin yapıldığı ALES sınavı, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da gerçekleşecek. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sınav ne zaman?

    Başvuruları 15-23 Mart tarihleri arasında alınan ALES ilkbahar dönemi  sınav 6 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve cevaplama süresi 180 dakika (3 saat) olacak. Adayların sınav anında ilgili sınav dönemine ait ALES sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunu yanında bulundurması gerekiyor. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu?

    ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES ilkbahar dönemi sınavı giriş yerleri geçtiğimiz sınavda olduğu gibi sınava bir hafta kala adaylara duyurulacak. Adaylar 2018 ALES ilkbahar sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. 6 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yapılacak olan ALES sınavı giriş yerleri açıklanır açıklanmaz ÖSYM ile birlikte aynı anda haberimizde yer alacak.

    ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ

    Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.

    Etiketler: ALES sınav giriş belgesi , SeoHaber , NoMobil , gündem
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