ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) için son hazırlıklar devam ederken adaylar bir yandan sınav yerleri bilgisini sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES 6 Mayıs Pazar günü saat 10.15'de başlayacak ve 2,5 saat sürecek. ALES sonbahar dönemi için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri henüz belirsiz. Peki ALES sınav yerleri ne zaman belli olur? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES sınav giriş belgeleri sınava 1 haftadan az bir süre açıklanmaktadır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.



ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK?



ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.



ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.