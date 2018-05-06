ALES saat kaçta bitecek? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES'in saat kaçta biteceği, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınava girenler kadar kapı önünde bekleyenleri de yakından ilgilendiren ALES, saat bilgisi ile araştırılıyor. Peki, ALES kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, ALES puan hesaplama ve sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında detaylı bilgiler

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES soru ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün içerisinde adaylarla paylaşılacak. 6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.