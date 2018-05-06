Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ALES saat kaçta bitecek? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

    ALES saat kaçta bitecek? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    06.05.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    ALES, akademik anlamda kariyerlerini sürdürmek isteyen birçok bireyin katılımı ile 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava giren vatandaşların haricinde sınav salonunun dışında bekleyen birçok vatandaşın araştırdığı konu ise ALES saat kaçta bitecek sorusu oldu. Peki, ALES kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, ALES puan hesaplama ve sonuçları hakkında bazı bilgiler

    ALES'in saat kaçta biteceği, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınava girenler kadar kapı önünde bekleyenleri de yakından ilgilendiren ALES, saat bilgisi ile araştırılıyor. Peki, ALES kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, ALES puan hesaplama ve sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında detaylı bilgiler

    ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES soru ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün içerisinde adaylarla paylaşılacak. 6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak.

    ALES PUAN HESAPLAMA

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri