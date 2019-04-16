ALES ne zaman yapılacak? 2019 ALES sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için başvurular geçtiğimiz mart ayında tamamlandı. Gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihte. Öte yandan, söz konusu sınava ait giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in bu yıl yapılacak olan ilk etabı için kısa bir süre kaldı. İşte, 2019-ALES/1 sınav tarihi...
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 05 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınavın sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
2019-ALES/1 sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 1 hafta önce yayınlanması bekleniyor. Konuya dair gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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