Akıncı’ya tam destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KKTC’yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinde, “KKTC’nin uluslararası alanda da tanınmasını istediklerini belirterek, Akıncı’nın Kıbrıs mücadelesine destek verdiklerini söyledi.
KKTC’de yaşanan sel felaketi ve 4 gencin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu Mustafa Akıncı’dan Kıbrıs müzakerelerindeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs davasına sahip çıkan bir parti olan CHP’nin KKTC’nin uluslararası alanda da tanınmasını istediğine dikkat çekti ve Avrupa Birliği yetkilileriyle her görüşmede 2004 yılında kabul edilen KKTC’yle Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün neden uygulamaya konulmadığını sorduğunu anlattı.
KOALİSYON HÜKÜMETİNE ÖVGÜ
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’la görüşmesinde ise KKTC’de iktidarda bulunan 4 partili koalisyon hükümetinden övgüyle bahsetti. KKTC’de olduğu gibi çok partili koalisyonların demokrasilerin güçlenmesi adına önemli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Almanya’nın uzun
yıllardır koalisyonlarla yönetilen ve buna karşın ekonomide büyük başarılar sağlamış bir ülke olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, temasları çerçevesinde aynı zamanda koalisyon hükümetini oluşturan partilerin liderleri de olan Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’le bir araya geldi.
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