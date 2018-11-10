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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
10.11.2018 - 19:04, Son Güncelleme:

Akın akın geldiler! Herkes oraya koştu

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Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk gününde kitapseverler fuarın düzenlendiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne akın etti.

Özellikle Metrobüs İstasyonu ile TÜYAP’ı birbirine bağlayan üst geçitteki yoğunluk yaşanırken, geçitteki kalabalığa girmek istemeyenler canlarını tehlikeye atarak, D-100 karayolundan karşıdan karşıya geçti.

Akın akın geldiler Herkes oraya koştu

37’nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28’inci İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuar ilk günde büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olduğu fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelmeye başladı.

Akın akın geldiler Herkes oraya koştu

İNSAN SELİ OLUŞTU

Fuara gelmek için çoğu kişi Metrobüsü tercih etti. Gün boyu Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’ne Metrobüslerle binlerce kişi taşınırken, Metrobüs istasyonu ile TÜYAP’ı birbirine bağlayan üst geçitte yoğunluk yaşandı. Zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak, araçların arasından geçti. Fuardaki stantları gezen ziyaretçiler, Metrobüse giderken üstgeçit ve merdivenlerinden Metrobüs istasyonuna kadar olan alanda insan seli oluşturdu. Yakınlarını kaybetmeden kendilerini turnikelerin önüne güçlükle atanlar kartlarını okutabilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Akın akın geldiler Herkes oraya koştu

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