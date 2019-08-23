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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.08.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! 'Kanım şifalı' diyerek içirmişti... Yakalandı

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Akılalmaz olay! 'Kanım şifalı' diyerek içirmişti... Yakalandı

Eskişehir'de Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs, Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir’de çiftlik evinde kurduğu dergahta kendini Hz. Süleyman’ın kızı olarak tanıtarak psikolojik rahatsızlığı olan insanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs Sakarya’da yakalandı. Edinilen bilgilere göre 3 gün önce Eskişehir Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir arazi içindeki çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İncelemede çiftlik evinin S.G. (49) ve avukat oğlu S.H.G. (24) tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullanıldığı ve şahısların buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Tespit sonrası jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden S.H.G. ve S.D. tutuklanırken S.G. ise yakalanamadı.

13 milyon TL'lik vurgun yaptı Sakarya’da yakalandı

İlk operasyon sonrası takibi sürdüren jandarma ekipleri S.G.’nin Sakarya’nın Arifiye ilçesinde olduğu belirlendi. Tespit sonrasında Arifiye ilçe Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda S.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Tedavi adlı altında etkisi aldığı şahıslardan 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen S.G., Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası sevk edilen adli mercilerce tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

"Yüzük verdiği erkeklere komutan unvanı vermiş”

Öte yandan daha önceki operasyonda şikâyette bulunan G.G. adlı şahıs ifadesinde etkisi altına aldığı insanları iflas ettirdiğini söyledi. G.G., "S.G. çevresindeki erkeklere aynı şekilde yapılmış olan yüzük ve kolyelerden veriyordu. Bu erkeklere 'komutan' unvanını vermiş. Rütbe olarak en üstte olan komutanı ise oğlu S.H.G. olarak belirlemiş. S.G., dini inançlarımı suistimal ederek beni tesiri altına aldı. Sözünden çıkamaz hale geldim. Etkisi altına aldığı insanları iflasa sürüklüyor. Beni de iflas ettirdi. Tüm paramızı onun 'kutsal' dediği yolda harcamamızı istiyordu. Ben güvenimden dolayı 2016'da vekâlet verdim. Bütün mal varlığımıza ipotek koyarak sattılar" dedi.

"Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda demiş"

Durumla alakalı şikâyette bulunan müşteki C.G. ise ifadesinde, firari şüpheli S.G'nin rahatsızlığı bulunanları sözde tedavi ettiğini öne sürdüğünü belirtti. C.G. "Kendisi bana 'Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda' demişti. Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söylüyordu. Bir hastanın tedavi ücreti 4-5 bin lira arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu. Bir dönem S.G.'yi FETÖ'den şikayet etmişlerdi. Elindeki 40 bin lirayı ve kanları yanında çalışan Hacer'in evine gönderdi. Bu dönemde evinde bulunan FETÖ'ye ait kitap ve CD'leri de yaktı" dedi.

Eskişehirde akılalmaz olay “Kanım şifalı” diyerek...
Eskişehir'de akılalmaz olay! “Kanım şifalı” diyerek...
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