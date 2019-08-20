Eskişehir'de akılalmaz olay! “Kanım şifalı” diyerek...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de akılalmaz olay! “Kanım şifalı” diyerek...
GeriGündem Eskişehir'de akılalmaz olay! “Kanım şifalı” diyerek...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
20.08.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Eskişehir'de akılalmaz olay! “Kanım şifalı” diyerek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de akılalmaz olay! “Kanım şifalı” diyerek...

Eskişehir'de, Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içiren bir kadının, sözde cemaatine bağış maksadıyla insanları dolandırdığı iddia edildi. Yapılan çalışma sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. 

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Keskin Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan bir çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı aldı. Bu konuda geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, çiftlik evinin S.G. (49) ve avukat oğlu S.H.G. (24) tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullandıkları ve buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Jandarma ekipleri, eve ve önceden belirlediği mekânlara düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G.'nin oğlu S.H.G. ve S.D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

"DİNİ İNANÇLARIMI SUİİSTİMAL EDEREK BENİ TESİRİ ALTINA ALDI"

Şikâyette bulunan G.G. ifadesinde, "S.G. çevresindeki erkeklere aynı şekilde yapılmış olan yüzük ve kolyelerden veriyordu. Bu erkeklere 'komutan' unvanını vermiş. Rütbe olarak en üstte olan komutanı ise oğlu S.H.G. olarak belirlemiş.

S.G., dini inançlarımı suiistimal ederek beni tesiri altına aldı. Sözünden çıkamaz hale geldim. Etkisi altına aldığı insanları iflasa sürüklüyor. Beni de iflas ettirdi. Tüm paramızı onun 'kutsal' dediği yolda harcamamızı istiyordu. Ben güvenimden dolayı 2016'da vekâlet verdim. Bütün mal varlığımıza ipotek koyarak sattılar" dedi. 

"Evinde bulunan FETÖ'ye ait kitap ve CD'leri yaktı"

Durumla alakalı şikâyette bulunan müşteki C.G. ise ifadesinde, firari şüpheli S.G'nin rahatsızlığı bulunanları sözde tedavi ettiğini öne sürdüğünü belirtti. C.G. "Kendisi bana 'Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda' demişti.

Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söylüyordu. Bir hastanın tedavi ücreti 4-5 bin lira arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu.

Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu. Bir dönem S.G.'yi FETÖ'den şikayet etmişlerdi. Elindeki 40 bin lirayı ve kanları yanında çalışan Hacer'in evine gönderdi. Bu dönemde evinde bulunan FETÖ'ye ait kitap ve CD'leri de yaktı" dedi.

Müşteki S.D. ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Beni tedavi etmek için toplamda 2 bin 700 liramı aldı. Bir mührü vardı. O mührü hastaların vücudunda gezdirerek sözde tedavi yapıyormuş. Sürekli kurban parası isterdi. Fakat o kurban paralarıyla kurban kesmek yerine estetik ameliyatlar oluyordu. Estetik ameliyatlarını Hz. Hüseyin'e benzemek için yapıyormuş. Lüks bir yaşamı vardı. Yanındakilere kod adı veriyordu.

Yanındakiler sürekli S.G.'yi övüyordu. S.G.'nin devlet sorunlarını dahi kanıyla karışım yaparak oluşturduğu suyu Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların kapısının önüne dökerek çözdüğünü söylüyorlardı.

Hatta 15 Temmuz darbe girişimini devletin rahatça bertaraf ettirmesini sağlamış. Oluşturdukları düzene 'sistem' diyorlardı. Yanında çalışanlardan kazandıklarının yüzde 10'unu sisteme aktarmasını istiyordu. Şikâyetçiyim."

'Nitelikli dolandırıcılık' suçu iddiasıyla yargılanacak şüpheliler, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından hâkim karşısına çıkarılacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İzmir'deki yangın 3. gününde! Gözyaşlarıyla izlediler
Siirt'te hareketli dakikalar... Çatışma çıktı: Bir polis yaralı, saldırgan öldürüldü
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
Bakan Soylu'dan 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama