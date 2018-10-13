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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
13.10.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

AK Parti seçmeniyle ittifak yapacağız

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
AK Parti seçmeniyle ittifak yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanları ile bir araya geldiği toplantıda, “Biz kiminle ittifak yapacağız? Önce yıllar yılı AK Parti’ye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarına start verdiği toplantıda özetle şunları söyledi:

OFİS ÜSTÜNE OFİS

“Bir belirsizlik içinde yine bir seçime gideceğiz. Yarın sabah Türkiye’de ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Ne plan ne program var. Sorumlu bir partinin genel başkanı olarak uyarıyorum ve uyardım. Bu şekliyle hükümet, bu şekliyle saray Türkiye’yi yönetemez. 16 yıldır deneyim kazanmadılar. Yapboz politikasıyla doğruyu bulmak mümkün değildir.

Kimin ne yaptığı belli değil. Ofis üstüne ofis kuruluyor. Ne ofisi ya? Atama ile gelen bakanlar. Yetkileri bazen parlamentonun üstünde. Türkiye’nin düşünmesi lazım. Türkiye sadece CHP’lilerin değil; AK Partili, ülkücü, milliyetçi, Saadet Partili kardeşlerimin de Türkiyesi’dir. 81 milyonun Türkiyesi’nde her birimizin sorumlulukları vardır.

AK Parti seçmeniyle ittifak yapacağız

POLİSİYE TEDBİRLE FİYAT MI DÜŞER

Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti CHP’li belediyelerin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi eksik, yanlış görebilirler, hiçbir sorun yok. Ama eğri oturup doğru konuşalım. Metro deyince akla CHP gelir. Pek çok belediyenin örnek aldığı uygulamaları ilk başlatanların CHP’li belediyeler olduğunu herkesin bilmesi lazım.

Enflasyon ile mücadelede yeni bir yöntem belirlediler. Vatandaşın mutfağında yangın var, efendim zabıta memurunu göndereceğiz, fiyatları denetleteceğiz. Dünyada böyle örnek yok. Polisiye tedbirlerle fiyat mı düşürülür? Allah akıl fikir versin bunlara.

SANDIKTA İTTİFAK

Bize soruyorlar, ‘Yerel yönetimlerde ittifak yapacak mısınız’ diye. Sandıkta ittifak yapacağız. Halktan, beldeden yana olan, ayrımcılıktan yana olmayan bütün belde halkına diyeceğiz ki ‘Gelin bizim belediye başkanımıza oy verin’. Sandıkta mutabakatı sağlayacağız. Halkımıza şunu söylüyoruz. Sen bulunduğun kentin Beşiktaş, Sarıyer, Çankaya, Yenimahalle, Muğla gibi olmasını mı istiyorsun? O kentte özgürce gezmek mi istiyorsun? CHP’li belediyeye oy vereceksin. Göreceksin farkı. Biz kiminle ittifak yapacağız? Önce yıllar yılı AK Parti’ye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız.

AK Parti seçmeniyle ittifak yapacağız

İNÖNÜ BEDAVA UÇAK ALMADI

Kalktı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat şu açıklamayı yaptı; bir fotoğraf var, İnönü var. ‘Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, Amerika’ dedi. Sonra gerçek ortaya çıktı, soruyorlar Macaristan’dan gelirken; çark ederek söylüyor: ‘Ben tek bayrak demedim ki zaten.’ Bize bir şey söyleyemiyor, alnımız ak. Kime söyleyecek? Tarihe gidiyor İnönü’ye söylüyor. İnönü gidip Katar şeyhinden bedava uçak almadı.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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