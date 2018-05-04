AK Parti seçmende “üç sorun” belirledi

ÜÇ BAŞLIK SAPTANDI

AK Parti, her ay rutin olarak yaptırdığı araştırmaları, erken seçim kararının ardından sıklaştırdı. Vatandaşın önceliği ve sorun olarak gördükleri başlıkları belirlemek için yapılan araştırmalar, parti kurmaylarının seçim kampanyalarında hangi konulara ağırlık verileceğini de ortaya koydu. Seçmenin, AK Parti’den uzaklaşmaması için sorun görülen üç başlıkla ilgili strateji uygulanacak ve ikna söylemi geliştirilecek.

SEÇMENİ İKNA ÇABASI

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin yaptırdığı araştırmalarda, seçmen üç konuda sorun olduğunu düşünüyor ve endişe dile getiriliyor. “OHAL uygulaması, alınan kararlarla demokrasiden uzaklaşıldığı, partinin kuruluş ilkelerine aykırı devletçi bir politika izlediği ve yapılan düzenlemelere rağmen ekonomideki kırılganlığın giderilemediği” şeklinde belirlenen sorunlu başlıklar için ayrı çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son iki hafta içerisinde “Seçimlerden sonra daha fazla demokrasi ve yargın bağımsızlığı konusunda” yaptığı vurguların kaynağının da bu araştırmalar olduğu belirtiliyor.

AK PARTİ NE DİYECEK?

Kampanya boyunca, “AK Parti’nin kuruluş ilkelerine sadık olduğu, ancak FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiği, OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı” tezleri işlenecek. Seçmenin AK Parti’den uzaklaşmasını önlemek için partinin 16 yıl boyunca attığı adımlar ve aldığı kararlardan örnekler verilecek. Yaşanan dönemin olağanüstü olduğu için bazı sınırlandırmalar getirildiği ve bunun geçici olacağı vurgusu yapılacak. AK Parti, ekonomide alınan kararların sonuçlarının önümüzdeki aylarda görüleceği ve sorunların aşılacağı mesajı da verecek.

KAMPANYA DİLİ VE SLOGANI

AK Parti kampanyasını “Tayyip Erdoğan” üzerine kuracak. Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için “hem Erdoğan’a hem AK Parti’ye oy verilmesi” için özel olarak çalışacak. Sistemin bir bütün olduğunu, yürütme ve yasamanın ayrı partilerden olmasının sorun yaratacağı anlatılacak. Kampanyada kullanılacak dil konusunda da tüm partililer uyarılacak. Seçmeni kucaklayan dil kullanılması, ayrıştırıcı ifadelerden uzak durulması istenecek. Kampanya boyunca, “Kalıcı huzur, kalıcı güven, kalıcı istikrar” sloganları kullanılacak.