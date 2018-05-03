AK Parti’de 7 bin 329 aday adayı

Adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise 1000 lira alındı. AK Parti’ye aday adaylığı için başvuranlardan 498 kişinin engelli olduğu bildirildi. AK Parti’ye 1 Kasım seçimlerinde 3 bin 702 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurmuştu.

ADAYLIK REKORU KIRILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 1 Kasım’a göre başvuru sayısının iki kat arttığına dikkat çekerek, “Bu hem AK Parti siyasi tarihinde hem de Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Kadın aday adayı oranı 1 Kasım’da yüzde 15’lerdeydi. Şimdi yüzde 18. Gençler ve engelli aday adayları içinde kadınların olduğu da düşünüldüğünde rakam yüzde 20’leri zorlayacak” dedi. Sorgun, mevcut milletvekillerinden başvuru sayısının 293 olduğunu, 23 vekilin başvurmadığını kaydetti.

ERDOĞAN’DAN MÜLAKAT

Hafta sonu 81 ilde yapılacak milletvekili aday adaylığı temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecine geçilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında üst komisyon ve 14 alt komisyon oluşturuldu. 14 genel başkan yardımcısının başkanlığındaki komisyonlarda aday adaylarıyla mülakatlar yapılarak ön eleme gerçekleştirilecek. Alt komisyonlardaki elemenin ardından seçilen isimler, Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyona sunulacak. Erdoğan, başvuran adaylarla mülakatlar yaparak listeye son şeklini verecek. Oluşturulan milletvekili aday listesi 21 Mayıs’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.



