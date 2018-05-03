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    AK Parti’de 23 veda

    Nuray BABACAN - ANKARA
    03.05.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

    AK Parti’de siyasete veda eden ve milletvekili adaylığı için başvurmayan 23 kişi arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Müezzinoğlu ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de olduğu öğrenildi.

    HÜRRİYET’in daha önce haberleştirdiği gibi AK Parti siyasetine damga vuran ünlü isimler 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvuru yapmadı. Bu isimlerin bir kısmının siyaseti tamamen bıraktığı ve önümüzdeki dönem aktif rol almayacakları belirtiliyor. Bazı isimlerin ise daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirileceği iddia ediliyor.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki yıllarda yaptığı gibi aday listeleri YSK’ya verilmeden önce bazı isimlerden başvuru yapmasını isteyebileceği de dile getiriliyor. Adaylık başvurusu yapmayanlar arasında, Davutoğlu’nun siyasete soktuğu isimler dikkat çekiyor. Davutoğlu’nun bu isimlerle yaptığı son toplantıda, “Siz adaylık başvurunuzu yapın” demesine rağmen aday olmayı tercih etmedikleri belirtiliyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da son Meclis Başkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yediği yemekte ‘son dönem’ ricasında bulunduğu ve bu yüzden aday olmadığı belirtiliyor. Kahraman’ın sağlık sorunlarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

    AK Parti’de 23 veda

    AK Parti’den adaylığını koymayan 23 isim şöyle:

    “Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Fevzi Şanverdi, Ayhan Gider, İsmail Kahraman.”

     

    Etiketler: gazetehaberleri , akp , gündem
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