Aile dostuna vefa

Kısıklı’daki konutundan dün öğle saatlerinde çıkan Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenazesine katıldı ve cenaze namazını kıldı. Erdoğan, namazın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.