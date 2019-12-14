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İSTANBUL
14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aile dostuna vefa

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Aile dostuna vefa

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kıldı.

Kısıklı’daki konutundan dün öğle saatlerinde çıkan Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenazesine katıldı ve cenaze namazını kıldı. Erdoğan, namazın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da eşlik etti. 

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