'Adını koyalım Kürt sorunu'

KANDIRMAYA GELMEDİM

“Buraya sizi kandırmaya sizi aldatmaya ya da baldıran şerbeti içmeye gelmedim. Buraya Ramazan şerbeti, meyan şerbeti içmeye geldim.

Kıraathanelerde bedava kekle zaman dolmaz. Gündüz kekle geçiştirdin, akşam eve gittin, yemek ne olacak? Onun için tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. Ekilmeyen tarım alanlarını ekeceğiz. Zenginleşeceğiz ve sonra adil bölüşeceğiz. Bakınız bu kardeşiniz ilkeli bir siyasetçidir. Zaman zaman kendi partisiyle de ters düşmüştür. 4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı oldum. ‘Altıok’u çıkardım artık sadece CHP’lilerin değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.



YİNE ‘HAYIR’ DERİM

4 adayı da ziyaret ettim. Gittim adaylara, rakiplerime 500 TL de hesaplarına para yatırdım. Amacım, siyaseti yumuşatmak. Amacım gönüller arasında köprü kurmak. Milleti barıştırmak. 81 milyonu bir şemsiye altında toplamak. Sonra Hakkâri’ye gittim. Meydanda miting yaptım. Dedim ki ‘Sevgili Hakkârililer Sayın Akşener’in, Karamollaoğlu’nun, Demirtaş’ın ve Erdoğan’ın selamları var’ dedim. Erdoğan, benim ‘4 adayın da selamı var’ videomu almış sadece Demirtaş bölümünü kesmiş. Batı’da seyrettiriyor ‘Bak bak Demirtaş’a da gitmiş’ diyor. Saklım gizlim yok, birini ziyaret ederken Erdoğan’dan izin alacak halim de yok. Millete yalan söylemiyorum.



Dokunulmazlık konusu gündeme geldi. Benim partim kaldırılmasına ‘Evet diyeceğiz’ dedi. Ben de ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Siyaseti ilkeli yapacağız. Kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. Derdim 81 milyonun mutlu olması.



KÜRTLERİ ONORE EDECEĞİZ

Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? Bir: Türklerin kaygılarını gidereceğim, Kürtleri onore edeceğiz. İki: Sabırlı olacağız. Gizli kapaklı görüşme yok. Çözüm yeri TBMM. Üç: Cumhurbaşkanı olduğumda TRT kanallarından birini bu işe ayıracağım. Tartışma programı olacak, zaten bir işe yaradığı yok TRT’nin. Anlaştığınız bir yer dil meselesi. Ama anlaşamadıklarınız da var. Anlaştığınız yerlere beni de yazın. Anlaşamadığınız yerleri de çözeceğiz. Sorunu çözmek mi istiyoruz. Ben oy değil sorunu çözmek istiyorum. Erdoğan’ın derdi oy, benim derdim barış, çözüm, uzlaşma, huzur.



ÇOCUKLARA ÜÇ DİL

Çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Bir: Resmi dilimiz Türkçeyi öğreteceğiz. İki: Anasıyla babasıyla evinde konuştuğu bir dil var. Kürtçe’yse Kürtçe, Arapça’ysa Arapça, Çerkezce’yse Çerkezce. Dünya vatandaşı yapacağız, yani İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince öğreteceğiz.



‘Bana bak Muharrem’ diyor. Ben bu uslüba yanıt vermek istemiyorum. Arkadaşlar ‘Yanıt ver’ dedi. Sana baktım Recep söyle... Ben sana dedim her kuşun eti yenmez. Sayın Erdoğan ben bir meydanda konuşuyorum sen de Bursa’da konuşacaktın toplayamadın kalabalığı 18.00’e aldın mitingi. Ama ben o meydanda iftara 5 dakika kala zımbaydı etraf. Sana baktım da sen de şu garibana bak da bir televizyona çıkalım seninle. Gelir mi sizce? Gelecek gelecek. Ben istiyorum.”







BAŞAK DEMİRTAŞ'A ZİYARET

Eşi Muharrem İnce’yle birlikte platforma çıkarak vatandaşları selamlayan Ülkü İnce, daha sonra miting alanından ayrılarak Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’le birlikte HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı evinde ziyaret etti. Ülkü İnce’nin, “Bu bir kadın dayanışmasıdır. Aynı durumda başka bir lider de olsa, Sayın Karamollaoğlu’nun eşi veya Sayın Emine Erdoğan da olsa aynı şeyi yapar, ziyaret ederdim” dediği öğrenildi. Başak Demirtaş da ziyaretin ardından İnce ve Usluer’le beraber olduğu fotoğrafı paylaşıp, “Siyaset düşmanlıkları değil dostlukları büyütmelidir. Seçimlerden sonra da herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Her şey oy değildir, oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz. Ülkü Hanım ve Gaye Hanım’a, dayanışma ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” yazdı.