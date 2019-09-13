Adana ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı ile ibadetlerini yerine getirecek olan binlece Müslüman, Adana ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Cuma namazı için ezanın okunacağı saat hakkında Adana ve diğer tüm illeri ilgilendiren Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri
Cuma namazı saati için Adana ve diğer tüm illeri ilgilendiren bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Camilerde cemaatle birlikte namaz kılacak olan birçok kişi, Cuma namazı ezanı ile birlikte saflarda yerlerini alacak. İşte, Adana ve tüm iller için Cuma namazı saat bilgileri
ADANA VE DİĞER TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı Adana'da bugün 12.40'da kılınacak. Diğer illerdeki namaz saatlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Farklı bir şehre ait namaz saatleri bilgilerini sayfanın sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAZERETSİZ OLARAK CUMA NAMAZINA ÜST ÜSTE ÜÇ DEFA GİTMEYENİN NİKÂHI DÜŞER Mİ?
Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.
Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).
Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.
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