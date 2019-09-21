Adalet eşitliği zorunlu kılıyor

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Güzel ve doyurucu bir sohbet gerçekleştirdik. Dünyayı, Türkiye’yi ve bölgemizi konuştuk. Düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Genel Başkan’ın düşünceleri önemli, öğrenmek de bizim açımızdan yarar sağladı. Kendilerine ziyaretleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Karamollaoğlu ise uzun zamandır, özellikle de kendisine yapılan saldırıdan sonra Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istediğini bildirdi. Karamollaoğlu, “Bugün artık şartlar epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemiz normalleşme havasına girer. Bu gelişmeler doğrultusunda fikirlerimizi gündeme getirdik. Şu konuda ittifakımız var; farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkânı olursa ülkede huzur olur” açıklamasını yaptı. Karamollaoğlu, ziyaretinin bir sebebinin de 7 yıl önce attığı tweet’ler nedeniyle hakkında açılan davada ceza alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için geçmiş olsun dileklerini iletmek olduğunu söyledi.

‘TANK PALET STRATEJİK BİR TESİS’

Açıklamaların ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, tank palet fabrikasının özelleştirilmesi kararına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Tank palet fabrikası stratejik bir tesis. ‘25 yıllığına kiraladık’ gibi bir düşünceyi ifade ediyorlar. ‘Satmadık, vermedik’ diyorlar. Böyle bir fabrikayı bütünüyle işletmeye verdiğiniz zaman yapılan işin mahiyetini değiştirmez. İşletme satın alsa da yapılacak iş bundan ibaret. Özelleştirmeler geçmişte yapıldı, bazı tesisler satıldı, satıldıktan sonra yok oldu bu tesislerin büyük bir kısmı. Stratejik bir tesis, devletin mülkiyetinde bulunması daha uygun olurdu. İşletmesinin devrinin bile beklemediğimiz sorunlara vesile olma ihtimali var demektir. Adına ister özelleştirme ister kiralama deyin, tank palet fabrikasının işletme devrini uygun bulmuyorum.”

‘PARASI OLMAYANLAR İÇERİDE’

Yeni af düzenlemesini, “Parlamentoya gelecek değişiklikleri görmeden yorum yapmak sağlıklı olmaz. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Gelir parlamentoya kendi görüşümüzü ifade ederiz” sözleriyle değerlendiren Kılıçdaroğlu, işadamı Fettah Tamince’nin yeniden yargılamasının yolunun açılmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Bir FETÖ borsası olduğunu biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar Türkiye’de bir FETÖ borsası kurulduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını parası olmayanların içeride kaldığını defalarca ifade ettiler. Hatta bu konu da bir cinayet işlendi, İzmir’de bir kişi öldürüldü, bu olayın da sanki üzeri örtüldü gibi görünüyor. Adalet herkes için eşit davranmayı da zorunlu kılıyor. Adaleti keyfi olarak ‘Ali’ye şöyle, Veli’ye böyle uygulansın’ diyemezsiniz. Fettah Tamince davası hangi gerekçe ile açılmadı? Kim açmadı? Bütün ayrıntıların kamuoyuna açıklanması lazım. Şikâyeti dikkate alıp tekrar dava açılmasını öngören Adalet Bakanlığı’nın bu konuda daha doyurucu bir açıklama yapması lazım.”

‘SİZDE YORGUNLUK GÖRMÜYORUM’

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede, edinilen bilgiye göre, Karamollaoğlu, “Sizi çok dinç ve diri görüyorum. Bizim oralarda eskiden derlerdi ki kaleye taş mı taşıdın ki, ne bu yorgunluk? Öyle bir yorgunluk görmüyorum sizde” deyince, Kılıçdaroğlu da, “Taş taşımıyoruz, bedensel bir yorgunluğumuz yok ama zihinsel olarak yorgunuz, ülkenin o kadar çok sorunu var ki, zihinsel olarak yoruluyoruz” diye karşılık verdi. İki lider, ülkenin içinde bulunduğu sorunların kaygı verici hale geldiğini, insanları endişeye iten bir hal aldığını da savunarak, diyalog ve uzlaşıyla üzerine gidilerek bu sorunların halledilmesi gerektiğini de söylediler. Karamollaoğlu görüşmede Kılıçdaroğlu’na, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden edindiği izlenimleri de aktardı. (Turan YILMAZ/ANKARA)