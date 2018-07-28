Adalet Bakanı Gül: Hayvan hakları kanunu Meclis’ten geçecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AK Parti teklifiyle en kısa sürede Meclis’ten geçeceğine inandığını belirtti.
Gül, Twitter’dan “Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum” mesajını paylaştı. Adalet Bakanlığı’nca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu. Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde, seçim sonrasındaki ilk çalışmanın, hayvanları öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını kaydetmişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle