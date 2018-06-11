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    Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 19:01 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) üçüncü dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 3. dönem için kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü şimdi sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, MEB'in yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

    Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Ülke çapında yapılacak olan ve çok sayıda öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklanmıştı. İşte, AÖL 3. dönem sınavı hakkında merak edilen detaylar ve sınav tarihleri...

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takvimine göre, AÖL 3. dönem sınavları, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın giriş belgeleri 3 Temmuz Salı günü yayımlanacak. Sınavın sonuçları ise 31 Temmuz Salı günü ilan edilecek.

    AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

    Etiketler: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? , son dakika , haberler
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