Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olur?
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-3. dönem sınavları tamamlandı. Gözler şimdi AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenen AÖL 3. dönem sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
MEB'nin 2018-2019 takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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