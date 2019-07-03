Açık lise sınav giriş yerleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL 3. dönem sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı. Gözler şimdi AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-3. dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. İşte, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve açık lise sınav tarihleri...
AÖL 3. dönem sınavlarının sınav giriş yerleri belli oldu. AÖL'den yapılan açıklama şöyle;
“2018/3 Dönem sınavlarının sınav giriş yerleri belli olmuştur. Öğrencilerimiz 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde yazılı bulunan sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır.
Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerimizin yararına olacaktır.
Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.”
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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