Açık lise öğrencilerine ek sınav fırsatı! AÖL ek sınav başvuruları ne zaman bitecek?
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor. Peki, AÖL ek sınav başvuruları ne zaman bitecek?
AÖL'de ek sınav başvuru süreci 29 Temmuz'da başladı. AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılacak ek sınava dair merak dilen tüm sorular yanıt buldu. İşte, 2018-2019 AÖL ek sınav sürecine dair detaylar...
Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;
Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019
Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019
Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019
Katılım Bedeli : 30 TL
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