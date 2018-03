Acı karşılama

BAZILARI okul sıralarından arkadaş olan Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Aslıgül İzmirli ve Zeynep Coşkun geçen hafta birlikte tatil için İstanbul’dan Dubai’ye doğru havalandı. Başaran Holding’e ait özel jette kendilerini pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile kabin memuru Eda Uslu bekliyordu. Birlikte geçirilen ve birçok anı fotoğraflarla ölümsüzleşen tatilin ardından pazar günü aynı özel jetle dönüşe geçtiler. Ancak İran üzerindeyken henüz kesinleşmeyen bir nedenle dağa çakılan jette hayatlarını kaybettiler.



Büyük yankı uyandıran olayın ardından 10 kaza kurbanı, dün askeri bir uçakla Türkiye’ye getirildi. Pilot Beril Gebeş’in işlemlerinin ise halen İran’da devam ettiği belirtildi.





Cenazeler havalimanından konvoy halinde Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Aileler kurumda beklerken birbirlerini teselli etmeye çalıştı.



ÜÇ ARKADAŞ ATAKÖY’DEN

Uçak dün saat 12.10’da Atatürk Havalimanı’na indiğinde terminaldeki aileleri gözyaşları içinde cenazeleri teslim aldı. Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanında cenazeyi karşılanlar arasındaydı. Cenazeler daha sonra Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İran’da yapılan DNA testleriyle ailelerden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı.



Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran Adli Tıp Kurumu’na gelerek kızının cenazesini teslim aldı. Mina Başaran’ın dedesi Nuri Berkay, çok üzgün olduklarını söylerken aileler olarak ortak karar aldıklarını, torunu Mina’nın arkadaşları Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı ile birlikte bugün Ataköy 5. Kısım Camisi’nden uğurlanacağını açıkladı. Her üç cenazenin de Edirnekapı Mezarlığı’da toprağa verileceği belirtildi.



Uçağın pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi Konya’ya, Zeynep Coşkun’un cenazesi Bursa’ya götürüldü. Eda Uslu’nun cenazesi de kendisi gibi kabin görevlisi olan kardeşi Ela Uslu tarafından alındı. Eda Uslu bugün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Esenyurt’ta toprağa verilecek. Ayşe And bugün Zincirlikuyu’da defnedilecek. Jasmin Baruh Simone ve Liana Hananel de bugün Ulus Mezarlığı’nda son yolculuklarına uğurlanacak.