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    Acılı aileler kararını verdi! Cenaze töreni tarihleri belli oldu

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Cenazeleri teslim alan ailelerin cenaze törenlerini birlikte yapacakları açıklandı. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım caminden kaldırılırken, üç arkadaş Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı bildirildi ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

    MİNA Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekârlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

    3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün, 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler apronda ailelere teslim edildi. Ailelerin, 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

    Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı. 

    (CNN Türk)

    Etiketler: Mina Başaran , özel uçak , bekarlığa veda partisi , Dubai , Cenaze , gündem
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