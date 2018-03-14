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    Kızını sordu

    İSTANBUL / İHA
    14.03.2018 - 22:32 | Son Güncelleme:

    İRAN’daki uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş’in babası, cenazeleri İstanbul’a getiren uçağın pilotuna kızını sordurdu.

    Emekli pilot Vasıf Gebeş, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ni arayarak kendisini tanıttı ve kızının cenazesinin uçakta olup olmadığının cenazeleri taşıyan uçağın pilotuna sorulmasını rica etti. Acılı babanın ricasını kırmayan hava trafik kontrolörü cenazeleri taşıyan uçağın askeri pilotuyla irtibata geçti. Ancak uçağın pilotu gerekli yerlere bilgi verdiğini ve bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi. O anlarda kule ile pilot arasında şu konuşmalar gerçekleşti:

    Kule: Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. Onun için bilgi almak istedim.
    Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem.
    Kule: Anlaşıldı teşekkürler.

    Etiketler: uçak düştü , iran , gazetehaberleri , gündem
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