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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD ve Rusya’yla paylaştık Fırat’ın doğusuna gireceğiz

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ABD ve Rusya’yla paylaştık Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık” diyerek operasyon sinyali verdi. Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılışı için Bursa Badırga Mevkisi’ndeki gişelerde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TARİH YAZIYORUZ

“Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul’u İzmir’e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa’ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri. Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret (YİD) otoyolu projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyorlar ki, ‘Nasıl yapıyorlar, bunu söylesinler’. Ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Ve bunun adı da yap-işlet–devret. Ama senin aklın buna ermez bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Sana SSK’yı verdiler. Batırdın. Ve hastaneleri yönetemedin.
Bu otoyolu inşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren, 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortak girişim kurulunun devlete ödeyeceği para ne biliyor musunuz? 6.3 milyar lira. Bay Kemal, işte bu işin maliyeti bu. Öğren. Netice olarak bu otoyol Türkiye için her bakımdan kazançlı, kârlı bir projedir. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır.

MİLLİ GELİR İDDİASI

CHP’nin başındaki zat tutmuş, kalkınma planını eleştirmek adına milli gelirin 10 yıldır artmadığını iddia etmiş. Türkiye’nin milli geliri, biz iktidara geldiğimizde bay Kemal, 236 milyar dolardı. Biz bu rakamı 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Peki 2013 yılından sonra ne oldu da bu yükseliş süreci durdu? Hatta kurdaki oynaklık sebebiyle, kâğıt üzerinde de olsa geriledi? Herkes, Türkiye’nin 2013 yılından bugüne kadar, hangi badirelerden geçtiğini iyi bilir. Anlaşılan o ki, sadece CHP Genel Başkanı bunun farkında değil. Daha doğrusu tüm bu badirelerde, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının değil, karşı tarafın yanında yer aldığı için meseleyi kavrayamıyor.

O SABRIN BİR SONU VAR

Hiçbir zaman milletin yanında olmadılar. Türkiye DEAŞ’a ve onun üzerinden ülkemize kurulan kumpasa direnirken, bizi ısrarla bu oyunun içinde göstermeye çalışıyordu. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini başlattığı saatlerde, o tankların açtığı yoldan güvenli bir eve gitmekle kalmayıp, bir de utanmadan oteller o akşam müşteri almıyor diyordu. Böyle yalan olur mu? Hayatı yalan. Uzunca bir süre tiyatro diyerek darbecileri koruyordu. Suriye toprağından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde ‘Sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin’ diyerek bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik. Biz Afrin’e girdik. Cerablus’a da girdik. Biz El Bab’a da girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna da gireceğiz. Evet biz bunu Rusya ile de paylaştık. ABD ile paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Ve şu anda biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var.”

ABD ve Rusya’yla paylaştık Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı.

FAİZLER DAHA DA İNECEK YATIRIMLARA DEVAM

“En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon da düşecek. Bunu da göreceksiniz. Yatırımcı kardeşlerime buradan sesleniyorum. Yatırım şehri Bursa, artık mevcut yatırımlarını geliştirin, genişletin. Yatırıma girecek olanlar aynı şekilde. Ama istihdamı da artırın ki, bir an önce bizler üretimi arttıralım, rekabeti arttıralım. Bunun yanında inşallah büyümeyi arttıralım. Döviz artık belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar, ardı ardına faiz indirimi açıklıyor. Turizmde tüm dönemlerin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. 50 milyonun üzerine çıktık turistte. Artık Türkiye öyle önemli bir destinasyon ki, buraya gelmeden kimse yapamıyor. m “En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon da düşecek. Bunu da göreceksiniz. Yatırımcı kardeşlerime buradan sesleniyorum. Yatırım şehri Bursa, artık mevcut yatırımlarını geliştirin, genişletin. Yatırıma girecek olanlar aynı şekilde. Ama istihdamı da artırın ki, bir an önce bizler üretimi arttıralım, rekabeti arttıralım. Bunun yanında inşallah büyümeyi arttıralım. Döviz artık belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar, ardı ardına faiz indirimi açıklıyor. Turizmde tüm dönemlerin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. 50 milyonun üzerine çıktık turistte. Artık Türkiye öyle önemli bir destinasyon ki, buraya gelmeden kimse yapamıyor. 

EKONOMİ BOMBASI ELLERİNDE PATLADI

Tüm göstergelerde olumlu yönde bir yükseliş var. İhracatımız yıllık 170 milyar dolar sınırını geçti. Düzenli bir şekilde yükselmeyi sürdürüyor. Cari açığımız bir yılda 58 milyar dolardan, 2.4 milyar düzeyine geriledi. Ülkemizin üzerine atılmak istenen ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı. Buradan tüm vatandaşlarıma bir çağrıda bulunuyorum:  Sanayicisinden esnafına, ücretli çalışanından girişimcisine kadar herkes, artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır. Yeni bir yatırım mı yapacaksınız, yapın. Hemen başlayın. İşinizi mi büyüteceksiniz? Hemen kolları sıvayın. Tezgahlarınız mı boş mu duruyor? Kapasitenizi düşük mü kullanıyorsunuz? Hemen start düğmelerine basın. Türkiye ancak üretmekle, ihracatla, istihdamla büyür, gelişir ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışmak zamanı.”

 CEBİMİZDEN PARA VERMİYORUZ

BURSA ile birlikte Türkiye’deki şehir hastanesi sayısını 10’a, yatak kapasitesini de 13 bin 417’ye çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Halen toplamda, 17 bin 800 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. CHP’nin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Bu eleştiriyi başkaları yapsa belki hoş görür cehaletine veririz. Ama bu işi ömrü hayatında bırakınız şehir hastaneleri gibi dünya çapında bir projeye imza atmayı, kendisine teslim edilen SSK hastanelerinde milleti rezil rüsva eden bir kişi yapınca, ister istemez insanın canı sıkılıyor. Neymiş? Şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş. Söylediği bu. Biz zaten kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar gün, ay, yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi şu şu, esafta yapacaksın. Onlar bunu yapıyor. Buna yap işlet devret denir bay Kemal.

Yine de merakını gidermek için söyleyeyim. Hastanemizin kapalı alanı 475 bin metre kare. Yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon lira. İşletme süresi 25 yıl. Ve biz de her yıl belli bedeli ödeyeceğiz. CHP Genel Başkanı bizden öğrendiklerinden memnun olmadıysa, dünyadaki örneklerine de bakabilir. Veya Ankara Bilkent’teki şehir hastanesine bir uğrayıverir yani.”

MHP İLE GÜÇBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan akşam, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği’nde şunları söyledi: “31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP´li kardeşlerimize de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle, yeni bir yol ve ufuk açmıştır. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Biz pazara kadar değil mezara kadar diye çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güçbirliği yapmaya devam edeceğiz.” (DHA)

ABD ve Rusya’yla paylaştık Fırat’ın doğusuna gireceğiz

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NU AÇTI

6 bin 100 km’den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 754 km’ye ulaştırdık. İktidara geldiğimizde 1714 km olan otoyol uzunluğumuzu 2 bin 875 km’ye çıkardık. Bölünmüş yolla bağlı il sayısını 6’dan 77’ye, karayolu tünel sayısını 83’ten 367’ye, karayolu tünel uzunluğunu da 50 km’den 473 km’ye yükselttik. Hem yolculuk konforu arttı hem de trafik kazaları ile yaralanma, ölüm oranları azaldı.

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