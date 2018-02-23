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    Son dakika: Hollanda'ya tepki... Dışişlerine çağrıldı

    AA, İHA
    23.02.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik de, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıma kararına ilişkin "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir" dedi.

    Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir" dedi.

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    AB Bakanı Çelik, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" diye konuştu.

     

    Etiketler: ömer çelik , hollanda , 1915 olayları , son dakika
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